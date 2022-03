Edu Salles: "El Mensajero se salvará, pero sufriendo hasta el final"

¿Ve al Mensajero evitando el descenso? ¿Qué presiente?

Creo que nos salvaremos, seguro. Si no lo creyera, no estaría aquí. Pero vamos a sufrir. Para ser sincero, vamos a sufrir hasta el final. No sé si habrá que esperar a la última jornada o no, pero por ahí estará.

¿Cuál será la clave?

Tenemos tres partidos en ocho días.Este domingo recibiremos al Mérida, el miércoles siguiente recuperaremos el partido aplazado en casa con el Cacereño y luego visitaremos a Las Palmas Atlético, que es un rival directo. Vamos paso a paso, pero ahí estará la clave.

Llevan seis partidos con Uribe y solo perdieron uno, en Córdoba. ¿Están en el camino?

La suya es otra idea, otra manera de ver el fútbol y de entrenar, otro mensaje... Era justamente lo que necesitábamos. Ahora hay que ver si conseguimos mantener la dinámica de ser competitivos.

¿Cuál es ese mensaje?

Yurguen (el anterior técnico) es un grandísimo entrenador. Me encanta. Comparto muchas cosas de su manera de ver el fútbol. Pero por la situación en la que estábamos, necesitábamos algo diferente. Y vino alguien como Josu, que tiene experiencia de sobra. Ya salvó una vez al Mensajero y ahora nos está ayudando mucho desde el punto de vista anímico. Nos hace ver el fútbol de otra forma y hemos cambiado la mentalidad con respecto a la manera de competir; porque nosotros no salimos al campo a ganar, salimos a competir. Los resultados te pueden acompañar o no, pero siempre tienes que dar tu mejor versión. Y eso es lo estamos haciendo. Por eso creo que los resultados llegarán en el momento justo para salir de la parte de abajo de la tabla.

Usted está poniendo mucho de su parte. Lleva nueve goles y todos han servido para sumar.

Suelo decir que estoy bendecido por Dios. Desde que llegué al Mensajero, la mayoría de mis goles han servido para conseguir victorias o empates, pero se trata de un trabajo de todo el equipo, una lucha de toda la gente que viene por detrás. Yo estoy donde que tengo que estar. Estoy para eso, para hacer los goles. Y estoy contento con la racha que llevo.

Una racha que empezó hace poco más de un año cuando fichó por el Mensajero en enero de 2021. ¿Qué balance hace?

Tengo la sensación de que llevo más tiempo aquí. De hecho, hace un par de semanas, en un partido en casa, me trajeron una bandera de Brasil y la colocaron junto a la de la peña La Bocana. Eso me hace sentirme muy querido. También es el fruto del trabajo. Independientemente de que marque o no, intento dar mi mejor versión cada día. En La Palma me siento muy bien. Tengo el cariño de la gente, un sentimiento que es recíproco.

¿Qué pensó cuando le plantearon la posibilidad fichar por el Mensajero en Tercera?

Llevo tres años en España, pero tampoco soy un friki del fútbol. Cuando llego a casa, tampoco estoy pendiente de todo. Pero cuando recibo una oferta, sí me pongo a buscar información sobre el lugar, la situación económica del club, su historia... Pregunto a jugadores... Y me hizo mucha ilusión poder ir a una ciudad con playa. Mi mujer es de Río de Janeiro y echábamos de menos estar más cerca de la naturaleza. El Mensajero es un club que iba a celebrar su centenario en 2022. Cuando llegué la temporada pasada, sabía que el objetivo era ascender sí o sí, y que si me quedaba, iba a tener una buena oportunidad para participar en la historia de un equipo respetado y con mucha tradición. Me hizo mucha ilusión venir. A ver si podemos dejar al Mensajero donde merece.

¿Qué ha descubierto?

La vida en La Palma es muy tranquila. Es una isla pequeña. La mayoría de la gente es mensajerista y allá donde vas, te reconocen.Los lugares de La Palma son maravillosos.

Georgia, Tailandia, Bolivia, Lituania, España... ¿Se ha dejado llevar por la aventura de su profesión?

Cuando debuté en la Primera División de Brasil, con 17 años, me planteé dos objetivos: seguir mi trayectoria en mi país o viajar por el mundo. Al final, opté por lo segundo. Tengo ese espíritu aventurero que me lleva a conocer sitios y culturas nuevas. Y me considero un afortunado por haber tenido la oportunidad de viajar, haber conocido muchos lugares diferentes y haberlo hecho realizando el trabajo que me gusta. Como se dice en España, soy un trotamundos. Y eso me gusta. Ahora estoy descubriendo Canarias, que es un lugar en el que nunca imaginé que iba a vivir. Estoy muy contento. A ver qué pasa la próxim temporada.

¿Cuál fue el cambio más drástico de todos los que vivió?

Cuando estuve en Georgia. Fue brutal. Tenía solo 18 años y fui solo. Era una cultura totalmente diferente. Pero las cosas pasan por algo y esa experiencia fue muy buena para madurar. Luego, en los otros países, fue más o menos igual. España es el primero en el que me quedo más de una temporada. A ver qué futuro me espera.

Supongo que en La Palma no querrán que se marche.

La gente quiere que me quede. Ya tuve una conversación no oficial con el club y me trasladaron su interés para que renueve. Pero ahora estoy centrado en lograr el objetivo de la permanencia. A partir de ahí, ya pensaremos en eso.

No ha tenido inconvenientes en competir en Tercera. ¿Qué le motiva a la hora de elegir?

Lo que quiero es volver al fútbol profesional. Creo que el recorrido que debía tener en Tercera División, ya lo hice. Ahora mismo no pretendo dar ese paso atrás. Cuando recibo una oferta, valoro un montón de cosas, no solo el dinero o el proyecto. Pienso en lo mejor para mí y para mi mujer. Veremos qué pasa. Mi primer objetivo es volver al fútbol profesional.

¿Siempre con las maletas preparadas, por si acaso?

Sí. De hecho, evitamos comprar muchas cosas en cada ciudad a la que vamos, porque luego lo tenemos más difícil para llevarlas.

En esa aventura de la que hablábamos, ¿llegó a cansarse?

De hecho, llegué a dejar el fútbol en 2016 cuando volví de Lituania. No me sentí respetado por una situación que no me agradó. Yo voy de frente y me gustan las cosas claras, y allí pasé por algo complicado. Volví a Brasil y en ese momento pensé que iba a pasar del fútbol, porque sentí que por ese camino ya no iba a disfrutar. Lo dejé un poco de lado. Pero a partir del año siguiente volví con la ilusión de seguir jugando y viene aEspaña en 2018. Todo se fue dando y ahora estoy en La Palma.

No se arrepiente.

No. Qué va. Todo forma parte de un proceso de crecimiento, de madurez. No me arrepiento.

¿Cómo es el Mensajero?

Es un club muy cercano, parecido a los dos por los que pasé en Extremadura (Trujillo y Miajadas). Te abre las puertas, te da su amistad y te extiende la mano para todo lo que necesites.Es un club de gente apasionada, de guerra, de espíritu de lucha. Su estadio es magnífico, con una energía maravillosa entre las montañas.

¿Qué tiene el Carrillo?

Siempre que vienen los equipos a jugar aquí, se quedan flipando. Es muy bonito. Al entrar ya se siente una energía diferente.