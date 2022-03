«Nuestro cambio de sede es arriesgado pero inevitable»

Dirigente de trayectoria longeva y exitosa, Sergio Batista Díaz (Granadilla de Abona, 1954) ha llevado a la UDG Tenerife a cotas tan altas que ni él mismo imaginó. Su equipo se ha erigido en una potencia de su emergente liga en un momento de extraordinario auge del fútbol femenino, próximo a dar el definitivo salto al profesionalismo. El dirigente isleño sueña con ver al conjunto blanquiazul convertido en uno de los grandes protagonistas de la competición que viene y aborda en esta entrevista el «arriesgado pero inevitable» cambio de sede. Dejan Granadilla, después de nueve años, y se mudan a Adeje. Según revela, el impacto de la noticia publicada por EL DÍA tuvo una extraordinaria repercusión. Que les sorprendió incluso a ellos mismos.

Su club va a cumplir siete años desde que ascendió a la élite del fútbol español. Como presidente, ¿de qué siente más orgullo?

Creo que tenemos motivos para estar satisfechos y orgullosos. Quizás lo más importante haya sido ver el crecimiento en el día a día. Cada vez hay más gente que se suma al proyecto; cada vez tenemos más aficionados y seguidores. Lo hemos visto recientemente en la doble confrontación con el Sevilla, con una excelente afluencia de público al Heliodoro y el miércoles pasado en la Copa, en un horario completamente intempestivo y hostil. ¿Quién nos iba a decir que iban a unirse miles de personas para ver fútbol femenino? Pues esto está ocurriendo. Creo que la evolución y la creciente identificación de la gente con el Granadilla es completamente imparable.

Y el futuro, ¿por dónde pasa?

Seguimos con la misma filosofía: tener los pies en el suelo, saber de dónde venimos y adonde vamos. Más allá de que deportivamente esté siendo un año para enmarcar, como lo han sido también los pretéritos, nuestro hábitat natural no es éste. Estamos disfrutando de una fiesta que tal vez no sea la nuestra porque nadie contaba con nosotros. Ni para la final four de la Copa de la Reina ni tampoco para meternos en puestos de Champions. Ahora bien, la realidad es que no renunciamos a nada. Todo lo que hemos conseguido, nos lo hemos ganado a pulso.

Como ocurre en el Lenovo Tenerife, ¿el reto es alargar este ciclo el mayor tiempo posible?

Lo normal es que no podamos mantener el ritmo ni el nivel en temporadas venideras y me gustaría que todo el mundo fuese consciente de la dificultad. Porque el potencial de los demás clubes va creciendo muchísimo, amparados como están en proyectos masculinos. Y nuestras infraestructuras son las que son. Lo único que podemos prometer es que seguiremos trabajando con dedicación y desde la humildad. Desde esos parámetros, nuestro objetivo es disfrutar de esta categoría el mayor tiempo posible.

«Hay tres buenas sedes en Tenerife para que la Copa de la Reina se celebre aquí: sería una gran noticia»

Avanzó EL DÍA que dejan Granadilla y eligen Adeje. ¿Cómo va el proceso de mudanza?

La noticia es correcta. Las negociaciones están muy avanzadas. Es una decisión nada fácil de tomar porque nacimos en Granadilla, somos de Granadilla y llevamos nueve años en Granadilla. Por tanto, le estamos muy agradecidas al municipio y al ayuntamiento, que siempre ha intentado arropar al equipo en todo lo posible. Esta decisión viene casi impuesta por las exigencias de la nueva liga de fútbol profesional, dado que Granadilla no cuenta con unas instalaciones adecuadas para afrontar partidos en esta categoría. Teníamos que buscar alternativas y aprovechar la subvención millonaria que va a otorgar el Consejo Superior de Deportes (CSD) exclusivamente para instalaciones. En este sentido, hicimos una serie de contactos, algunos fructíferos y otros no. El municipio de Adeje ha sido muy receptivo, así como también los responsables de Tenerife Top Training. Ahora estamos a la espera de cerrar los flecos del acuerdo.

¿Qué falta?

Antes que nada, tengo la obligación moral de comunicárselo personalmente al Ayuntamiento de Granadilla de Abona. Que trascendiera la noticia ha tenido un impacto tremendo y ahora es el momento de hablar con ellos y ser agradecidos.

¿Qué se encontrará el UDG Tenerife en Adeje?

Primero hay que ejecutar la obra. Necesitamos vestuarios propios y acordes a la Primera División que viene; dotar de graderíos para nuestros aficionados al menos uno de los campos del T3 y prepararnos para la cobertura televisiva que tiene. Todos los partidos van a ser retransmitidos en directo y con un despliegue extraordinario, a la altura de la competición profesional que viene. El césped ya lo tienen, pero falta ejecutar la obra, que se realizará con una inversión muy potente, en total un millón y medio de euros que viene en camino y esperamos recibir próximamente.

¿No les preocupa irse aún más lejos del área metropolitana?

Siempre es una preocupación. Mucha gente ya nos decía que San Isidro estaba lejos. Pues ahora Adeje lo está un poco más. No cabe duda de que vamos a pasar por un período de transición inquietante, que genera ciertas interrogantes. Hay que pasar por esta fase de adaptación y superarla; toca cambiar las costumbres y ver lo acogedor que pueda resultar el nuevo recinto. El listón ahora mismo está muy alto, me refiero a los resultados deportivos, y quizá lo tengamos que bajar. ¿Por qué? Porque el cambio de sede es arriesgado y obviamente puede tener su influjo en nuestro devenir competitivo; y por otro lado, porque nuestro sitio natural está entre el puesto 7 y el 10 de la liga. Espero que la gente no se lleve a engaño si bajamos un poco, porque al principio todo va a costar.

«Hicimos los trámites para irnos a Geneto, pero no encontramos facilidades por parte del Tenerife»

¿No las tiene todas consigo?

Todo es una incógnita. Por eso pido a la gente de la zona, a los habitantes de Guía de Isora, Playa de San Juan, Santiago del Teide... que valoren el proyecto y lo acojan como propio. Si quieren, lo tendrán fácil para acudir a nuestros partidos. Pero sí intuyo que el primer año tras el cambio de sede será difícil. Es un cambio brusco, y todos los cambios comportan riesgo e incertidumbre. Cambio en este caso arriesgado, pero inevitable.

¿Cambia de denominación el UDG Tenerife Egatesa?

Si cambias de municipio, naturalmente cambias de nombre. Lo lógico es que el club pase a llevar la denominación del municipio al que va. Pero son cosas normales. Que esté tranquila la afición, que no vamos a hacer ningún invento. Nos vamos a limitar a lo habitual en estos casos.

¿Cuál ha sido la respuesta del Cabildo Insular ante este cambio de sede?

El presidente del Cabildo está informado por mí de la problemática que teníamos para seguir compitiendo, con serio riesgo de descenso en los despachos si no conseguíamos una sede en condiciones. Durante todo el proceso de mudanza, tanto Pedro Martín como el vicepresidente Enrique Arriaga y la consejera de Deportes, Concepción Rivero, han estado puntualmente informados de todos los pasos que hemos ido dando; y apoyan nuestra voluntad de buscar soluciones.

¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?

La premura de tiempo. Esta temporada estamos inmersos en una lucha permanente contra el reloj. Jugamos partidos muchas semanas miércoles y domingos, estamos peleando nada menos que por una clasificación europea, además ha estado la dificultad del covid... y a todo esto súmale planificar en los despachos cuál va a ser el futuro del club. El plazo máximo que nos ha otorgado el CSD para presentar las obras, realizar los presupuestos y designar el campo donde se va a invertir finaliza el próximo 30 de marzo. Así que estamos en una lucha constante por llegar a tiempo y poder presentarlo todo en plazo y forma.

¿Sueñan con clasificarse para la Liga de Campeones?

Curiosamente para jugar en Champions hay un montón de requisitos, entre otros garantizar unas instalaciones a la altura de las circunstancias. El papeleo es enorme. Estamos en ello y nos hemos inscrito para el hipotético supuesto de que pudiéramos acabar la competición en puestos de privilegio. Aunque es algo muy bonito, de nada vale soñar. Hay que ganárselo en los terrenos de juego.

Si se clasificaran para jugar competiciones europeas, ¿los partidos que disputasen como local serían en el Heliodoro Rodríguez López?

Sería casi obligatorio. Ahora mismo en Tenerife no hay ninguna otra instalación que reúna las condiciones mínimas para un partido oficial de competiciones europeas.

«Faltan dos jugadoras por renovar y si no quisieran quedarse tendríamos que activar un plan B»

¿Llegaron a plantearse en algún momento pedir el uso de la Ciudad Deportiva Javier Pérez?

Hicimos la solicitud, pero para eso necesitábamos el beneplácito del CD Tenerife. Aunque es la casa del fútbol de Tenerife, no encontramos las facilidades y por eso continuamos con nuestra hoja de ruta en busca de otros destinos. Y así fue como llegamos a Adeje.

Ha anunciado hace unos meses que está en esa hoja de ruta la conversión del club en SAD.

Lo lógico es que nos lo planteemos a corto plazo. Ahora estamos en otra vorágine y lo hemos dejado aparcado, pero solo provisionalmente, porque no hay tiempo material para estar en misa y repicando. Pero sí está in mente y lo normal es que durante todo el año 2023 se produzca ese proceso y nos constituyamos en SAD.

Y eso, ¿qué supondría?

Supondría regularizar la titularidad del club, clarificar su situación y, por qué no, también una entrada de capital. Veremos en qué cifras se abre la suscripción de acciones. En este sentido, creo que el ejemplo perfecto es el del CD Tenerife. En su momento hizo una muy buena constitución en sociedad anónima e intentaremos copiar todo lo que se pueda, aunque estos sean otros tiempos. Pero sí puedo anticipar que será un capital social mucho más reducido. Aunque quisiéramos, no tenemos el potencial de un club masculino.

¿El crecimiento del fútbol femenino va por delante de sus propias expectativas?

Yo creo que sí, que es imparable. Está expandiéndose a gran velocidad. Le hacía falta visibilidad y ya la tiene. Eso está obteniéndose gracias a la apuesta de las televisiones, pero aquí podemos estar satisfechos con haber obtenido durante estos años una gran cobertura en todos los medios: prensa digital, escrita y radiofónica. Afortunadamente, la atención al UDG es cada vez mayor. Y el nacimiento de la liga profesional va a marcar un antes y un después. Las exigencias serán cada vez mayores, pero los recursos también. Habrá novedades que aún no se pueden revelar, pero hay que dar los pasos adelante con cabeza. De nada te vale subir muchos peldaños de golpe; mejor un crecimiento sostenible. El objetivo es que algún día generemos recursos suficientes para subsistir. A día de hoy, para el campeonato femenino eso es inviable sin ayudas. Ahora bien, el propósito es que liga española sea la más importante del mundo. Y lo va a ser.

¿Francis Díaz está renovado?

Francis Díaz no está renovado. Ha hecho una gran campaña, es un excelente entrenador y estamos contentos con él, pero no se ha producido la firma. Si él quiere, continuará; si tiene otras aspiraciones u ofertas, no se acaba el mundo.

Y en ese caso...

No es lo que pretendemos, pero en ese caso habría que buscar un sustituto de garantías.

¿Le duele que las jugadoras del UDG como Martín Prieto sean invisibles para el seleccionador nacional?

Como presidente me halagaría y me gustaría que a nuestras jugadoras se les reconociera con convocatorias internacionales por el gran trabajo que llevan haciendo a lo largo del tiempo, pero por desgracia no está en nuestras manos. Aunque ya han convocado a algunas para la Sub-23 e incluso puede decirse que son habituales.

¿Temen que el crecimiento del club venga aparejado de la salida de algunas jugadoras con rumbo a otros clubes más potentes?

Es posible. Ahora mismo solo faltan por renovar dos jugadoras. Si se quieren quedar, encantados de la vida. Si no, activaríamos el plan B. Pero estamos muy ilusionados porque María Estella y Moreno, que vienen de un año en blanco, van a ser dos refuerzos de lujo.

¿Les sorprendió la decisión de Aline Reis?

Sí, nos sorprendió por el poco margen de tiempo que nos dio. Ella tenía contrato en vigor hasta 2023 y habíamos planificado la portería desde la certidumbre de que se quedaría con nosotras. Pero surgió esta situación y nunca nos hemos negado a dejar salir a una jugadora. Ya nos sucedió con Jackie Simpson, con Noelia Gil, con Sara Tui... Nos quedamos preocupados porque era un puesto específico, pero pudimos traer a Noelia, que está trabajando al máximo para hacer olvidar a Aline.

¿Es factible que la final a cuatro de la Copa sea en Tenerife?

Es factible y es posible. Pero la decisión la tiene que tomar la RFEF. Lógicamente la Federación Tinerfeña va a apoyar que nuestra isla sea candidata. Nosotros estaríamos encantados, pero no va a ser fácil. Si el Cabildo apoya, como así va a ser, la última palabra es de la Española.

¿No es un contratiempo que el día de la final (29 de mayo) haya programado un Tenerife-Cartagena en el Heliodoro?

Si me preguntas a mí, hay un montón de fórmulas y hay un abanico amplio. Una de ellas es irnos a dos o tres sedes. Una podría ser en el norte y otra en el sur. Pero son conjeturas. Claro que lo idílico sería una final en el Heliodoro, primer estadio de la Isla, pero hay un Tenerife-Cartagena. Todo está en función de los campos donde puedas jugar y aquí tenemos varios. Una final four obviamente no va a ser en Granadilla, ni en el T3, que aún no está listo. Que yo vea, a priori serían perfectos el Antonio Domínguez, Los Cuartos y por supuesto el Heliodoro. Pero en principio no se puede mover el partido con el Cartagena porque en la última jornada los horarios son unificados.