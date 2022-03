Cuatro días claves para el Clarinos Tenerife. Después de sumar dos victorias consecutivas, y ambas a domicilio y en la prórroga –a Gernika y a Bembibre–, el Clarinos Tenerife afronta un tramo casi decisivo en su intento de lograr la permanencia en la Liga Femenina Endesa. Así, las de Claudio García visitan esta tarde –en su cuarto partido seguido como visitantes– al Campus Promete riojano, antes de recibir el sábado al Innova TSN Leganés en un duelo crucial –solo quedarían por delante otras cuatro jornadas– por evitar los dos últimos puestos.

Más allá de su impulso clasificatorio, la moral adquirida tras sus dos resultados victoriosos más recientes parecen el mejor argumento para alargar la tendencia positiva, esta vez frente a un adversario que pelea por alcanzar puestos coperos (balance de 10-13), si bien acumula tres derrotas consecutivas, además con una pobre aportación ofensiva: menos de 52 puntos de media. «Quizá estén acusando un poco las lesiones porque les puede estar pasando factura la falta de rotación, pero son un buen equipo. Muy preparado, con jugadoras de mucha calidad, con una línea exterior muy anotadora y generar desde el exterior para pívots como Maimouna Diarra, que son muy grandes», explica Raquel Álvarez, ayudante de García. «Hay que lograr que no nos generen situaciones de tiros fáciles, que no corran y que no estén cómodas. Dependen mucho de la notación de Jovana Nogic [ex del Clarinos] y debemos intentar que baje su anotación, así como que Diarra no juegue tan cómoda», dijo igualmente.

Tratará el Clarinos que no le afecte la acumulación de partidos (el de hoy será el cuarto en 11 días), dos de ellos con sendos tiempos extras. «No nos gusta mucho jugar prórrogas, pero siempre y cuando consigamos la victoria, bienvenida sean», asevera Álvarez. «Supimos aprovechar los dos días en Tenerife para reconectar y creo que el equipo entendió perfectamente las cosas que no teníamos que hacer, y esto nos sirvió para llevarlo a la práctica ante Bembibre», añade la entrenadora de las moradas. «También trabajamos para recuperarnos y solucionar algunas pequeñas molestias que tenemos, pero desde la victoria siempre se trabaja y se recupera mejor», concluyó.