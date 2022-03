Corazón, valor, compromiso y determinación. Esas son las premisas emocionales de las jugadoras del Sanaya Libby’s La Laguna para afrontar su primera finalísima europea, la que debe disputar este miércoles contra el Savino del Bene Scandicci correspondiente a la CEV Challenge Cup.

Y se disputará en el marco incomparable del pabellón Santiago Martín, infraestructura que está reservada para los grandes acontecimientos de la Isla, y el del CV Haris contra las italianas, mañana (20:00 horas), es uno de ellos sin duda. Muchísimo que ganar, bastante. Y de eso son conscientes las jugadoras, tal y como se respiró en el ambiente en la jornada del Open Media Day previa a la disputa del encuentro europeo organizada por el equipo lagunero.

En la pista, mientras los operarios la preparaban, las jugadoras del Haris pasaban una mañana distendida, bromas aquí y por allá, risas en igual medida, sesión fotográfica, entrevistas... Pero en la mente de todas ellas está la convicción de que el miércoles será un día muy especial, el que marcará el futuro para siempre de muchas de las protagonistas que estarán, de una u otra manera, en la cancha del Santiago Martín.

Y son muy optimistas. La gran mayoría de ellas señalan que «la clave está en el corazón, queremos la copa y pretendemos ganarla», resume una de las mujeres dispuestas a dejarlo todo en la pista, Belly Nsunguimina.

La premisa de todas ellas es siempre el trabajo y mantener las ambiciones y sueños desde la humildad porque saben de dónde viene el club, cómo creció y cómo está haciendo su propia historia poco a poco.

Pero en el seno del Sanaya existe el convencimiento de que sí puede vencer a uno de los mejores equipos del continente que disputa una de las competiciones más fuertes del continente, la Lega Pallavolo Serie A de Italia. El Bene Scandicci va cuarto y suma 50 puntos, a cuatro del segundo y tercero, Conegliano y Volley Monza, respectivamente, y a cinco del líder Novara. Un equipo de cuidado, de mucho nivel y muy peligroso en todas armas.

Pero también lo ha demostrado así el equipo que dirige el onubense Juan Diego García, que ni mucho menos se asusta del potencial italiano. Respeto sí, pero nunca miedo, ni él y sus jugadoras y con muchísimas ganas de que llegue por fin se juegue el partido.

«Estoy contento, tengo ganas de que llegue el miércoles y enfrentarnos a un gran equipo y con las ganas de jugar un partido que uno siempre busca para poder medirse ante los mejores», afirma el técnico con cierta ambición.

Y al Sanaya lo define por «su capacidad de superarse cada día. Tenemos un leit motive que es ser competitivos cada día para poder mejorar cada día», hechos fundamentales para entender la progresión que ha tenido su equipo a lo largo de esta temporada hasta llegar hasta la finalísima de la CEV Challenge Cup.

Para Belly Nsunguimina, «se dice pronto. Mire que hemos pasado por cosas, pero como dicen por ahí, sarna con gusto no pica», resume tirando del refranero español. «Es increíble donde estamos y ahora nos toca hacer un buen papel. Lo que le digo a las compañeras es que no cojamos nervios, que disfrutemos de esto porque no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad y en un pabellón con 4.000 personas. Disfrutarlo y ponerle corazón».

«Es un honor un y un orgullo estar en el Santiago Martín, aquí se han jugado muchas cosas y que estemos aquí a un paso de conseguirlo, pues sin duda vamos a ir a por ello. Tenemos corazón para ello», asegura Belly con un optimismo inmenso.

La tinerfeña Daysa Delgado recuerda que cuando el CV Tenerife Marichal ganó la Final Four de la Liga de Campeones en 2004 ante el Colussi Perugia (2-3) ella lo presenció «y claro, sueñas un día estar en esa situación. Ese día ha llegado, no es exáctamente la misma situación, pero es una final de la Challenge. Nosotras dentro lo valoramos muchísimo y espero que el camino andado sea valorado por los aficionados al voleibol y del deporte en general».

«Estamos muy bien en el juego, pero la ilusión y el corazón son los que tiran para adelante. Y la clave está en controlar nuestro juego, que es más importante que lo que hay al otro lado de la red».

Lisbet Arredondo solo «deseo que llegue el miércoles para competir porque es un evento único en el que vamos a darlo todo y disfrutarlo. Estamos aquí porque nos lo hemos ganado a pulso por el trabajo realizado». No duda en señalar que para ganar al Scandicci «tenemos que cumplir con nuestro juego, lo que tenemos planificado y hacerlo al pie de la letra, es ahí donde está nuestra oportunidad, olvidarnos del contrario, ponerle corazón y hacer nuestro juego impecable. El Scandicci es uno de los mejores clubes del mundo».

Lisa Jean Pierre confiesa estar «muy feliz porque tenemos un pabellón grande y hay todo para tener un día grande, así que a jugar y a disfrutar de este momento. La clave está en el corazón que pongamos, hay que jugar con detalles y desarrollarlos bien, bloqueo, defender... Hay que ir a muerte y a dar problemas a su recepción».