El Salud Tenerife recibe al poderoso Rocasa con la urgencia de salir del descenso

El BM Salud Tenerife está de derbi canario, y es que este fin de semana en el pabellón de La Salud, en Santa Cruz, disputará su encuentro perteneciente a la Jornada 17 de la Liga Guerreras Iberdrola contra el Rocasa Gran Canaria. En este caso, se trata de un partido que siempre es especial debido a las metas contrapuestas de ambos conjuntos, las locales en delicada situación y con el objetivo de salvar la categoría y las teldenses mirando a los puestos altos de la tabla y estando al acecho del Unicaja Banco Gijón.

En cualquier caso, el partido está fijado para las 18:00 horas en el recinto santacrucrero, momento en el que la hermandad acabará y se transformará en un duelo a muerte por las urgencias de ambos conjuntos.

En las filas tinerfeñas no existe el desánimo y consideran vital defender los puntos en liza para salir de los puestos de descenso, ya que en estos momentos es penúltimo con una victoria y un empate tras 15 partidos disputados. Vital defender todos los puntos que se disputen para evitar la pérdida de categoría. Es la consigna de entrenador Óscar Pacheco para darle un punto más a un grupo muy necesitado de victorias.

Lógicamente, ganar al Rocasa Gran Canaria es bastante complicado pero no imposible y por ello las tinerfeñas se agarran a cualquier cosa para lograr, al menos, un punto. Hay muchísimo que ganar si consigue darle un susto a las jugadoras teldenses.

Sobre el partido contra las grancanarias el técnico santacrucero recuerda que llega “de perder dos importantes puntos contra un rival directo y querrá recuperarlos lo más rápido posible, no va ser un partido fácil, pero ellas saben que en nuestra cancha se planta cara a cualquier rival, hay que venir a verlo”.

El único objetivo que se marca Óscar Pacheco es ganar bajo cualquier circunstancia y quiso dar las claves para que el Rocasa no se lleve nada positivo de la Isla. Sobre ello explicó que “tendrá especial importancia el minimizar los errores tanto en ataque como en defensa, dando mucha cobertura defensiva. Debemos conseguir evitar esas pérdidas de balón en los últimos tramos del partido y revertirlo en eficacia. Creo que ahí está la clave para tener éxito para puntuar”.

Para el técnico del Rocasa, Robert Cuesta, el choque ante el BM Salud Tenerife, “al final, es un derbi y da igual dónde estés en la clasificación. Estamos peleando por cosas totalmente diferentes, pero todas las rivales son peligrosas. Ellas (por el Salud) están luchando por salvar la categoría y eso les hace ser un equipo peligroso. A todo esto le sumamos que es un derbi canario. Además, nosotras nos estamos jugando seguir arriba en la clasificación, nadie nos va a regalar nada y los dos conjuntos vamos a empezar en igualdad de condiciones con el 0-0”, añadió.

El BM Salud Tenerife disputó esta semana un encuentro aplazado de la Jornada 12 (el coronavirus impidió su celebración a finales del mes de enero) ante el Zuazo Barakaldo, llevándose un serio correctivo en su campo. El tanteo de 24-33 deja muy clara la superioridad del conjunto vasco, aunque no por ello pierden la cara al choque ante las jugadoras de la isla redonda.

Sobre ese encuentro, el técnico santacrucero admite que el equipo no estuvo inspirado, aunque eso no significa que bajen los brazos de cara a los próximos compromisos: “Aunque el tropiezo fue importante, seguimos trabajando para afrontar el siguiente partido, aquí no hay descanso”.

Recordó que a pesar del duro correctivo, sí se extrajeron cosas positivas ante el conjunto vasco, destacando en cualquier caso que “no bajamos los brazos y luchamos con solo nueve jugadoras hasta el último segundo”.