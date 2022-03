El Cabildo apoya la vía Adeje

El presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, telefoneó ayer al máximo mandatario de la UDG Tenerife, Sergio Batista, para interesarse por el cambio de sede del conjunto blanquiazul, que avanzó EL DÍA en su edición del miércoles. En nombre de la corporación, el dirigente socialista se mostró dispuesto «a ayudar en lo que haga falta» para facilitar el traslado a Adeje, que permitiría al conjunto blanquiazul cumplir con todos los requisitos de la nueva liga de fútbol femenino profesional.

«Creo que esta idea de que Adeje pueda dar respuesta a la UDG Tenerife y al deporte femenino es un paso adelante; no quiero decir cuándo se va a cerrar porque debe ser el ayuntamiento quien lo comunique. Pero he trasladado a Sergio Batista el interés del Cabildo en que este proyecto salga adelante, que el Egatesa tenga una sede adecuada y no entremos en conflicto con otras instalaciones, porque eso parece que estaba detrás de todo este asunto», manifestó en Radio Club Tenerife.

«Se puede convivir en esta Isla y se pueden buscar soluciones; y el problema que tenía la UDG Tenerife queda así encarrilado», adujo Martín, quien se refería a la colisión que podía producirse con el CD Tenerife en caso de que el Rodríguez López fuera la sede escogida. Había otras alternativas, pero se han decantado con Adeje «porque cumple con todos los requisitos para que el Granadilla tenga unas instalaciones dignas».

«Nos ponemos a hablar de igualdad, del derecho de la mujer y tantas otras cosas... pero si no le das apoyo al proyecto, esto no sale adelante. El Granadilla Egatesa ya ha hecho su trabajo, que es primero ascender a la máxima categoría y luego consolidar un proyecto para que Tenerife tenga fútbol de Primera División. ¿Qué ha hecho el Cabildo? Pues en vez de negociar a ver si podíamos hacerle llegar un dinerito, hemos establecido un convenio de patrocinio plurianual que definitivamente estabiliza el proyecto a tres años vista», comentó Martín. Asimismo, avanzó que la corporación insular brindará su apoyo a una posible candidatura para que la Isla sea la sede de la próxima fase final de la Copa de la Reina, que en años pretéritos se ha celebrado en Madrid.

«Yo creo que es posible y estamos trabajando en esa línea, a ver si lo conseguimos. No quiero adelantar nada, pero es una manera de ir generando cada vez más afición», expresó. En todo caso, esta iniciativa está supeditada al visto bueno federativo y a que la propia UDG consiga el pase a las semifinales, que se juega la próxima semana a partido único contra la Real Sociedad.

Para Pedro Martín, es una excelente noticia que el Granadilla se haya adaptado a los nuevos tiempos con un proyecto que apuesta por poner el fútbol femenino en la primera línea del escaparate.