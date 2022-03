«Quien vaya al Heliodoro a ver al Granadilla, no se va a arrepentir»

Este domingo podrá vivir su segundo partido con la UDGTenerife en el estadio Heliodoro Rodríguez López. ¿Qué recuerdo tiene del anterior, aquel triunfo ante el Real Betis en noviembre de 2019?

Guardo un recuerdo muy bonito. Casi toda mi familia asistió al estadio ese día. Al jugar en la zona metropolitana, se anima más gente a venir al estadio. Es una ocasión única. En mi caso, soy de Santa Cruz y tengo muchas ganas y mucha ilusión por este partido.

¿Se lo toman como una oportunidad para poder llegar a más público?

Es una oportunidad para promocionar el deporte femenino en una semana como esta, tan importante para nosotras. Y también para que muchas niñas que no pueden desplazarse a San Isidro, vean al Granadilla y, quién sabe, den el paso de empezar a jugar.

Aparte de esa experiencia en el césped, ¿llegó a entrar en el Heliodoro como espectadora?

Sí. Mi familia es muy seguidora del CD Tenerife; sobre todo, mi tío. Los recuerdos más bonitos que tengo son los partidos que viví con él y con mi padre y madre en las gradas del estadio. Por ejemplo, en el último playoff de ascenso, con el Heliodoro lleno.

¿A qué grada suele ir?

Siempre a San Sebastián, que para eso vivo en esa calle.

¿Cuándo estuvo por última vez en el estadio?

Fue hace muy poco. Estuve en el partido Tenerife-Ibiza, en el que Mario marcó los dos goles.

¿Le gusta el Tenerife?

Tiene un muy buen equipo. Me gusta el fichaje de Mario, la calidad de Shashoua, el trabajo de Aitor, que es indiscutible para Ramis y hace muy bien la función de barrido en el centro y se encarga del trabajo sucio, que no se ve pero es importante... Se nota que hay potencial. Ojalá ascienda a Primera.

¿Qué le diría a las personas que tienen la duda de asistir o no al partido del domingo?

Que es una oportunidad única. Además, en una semana especial. Ya lo verán, si vienen al Heliodoro, no se van a arrepentir. Verán algo nuevo. Nuestro espíritu consiste en pelear partido tras partido y eso engancha mucho al público. Creo que nuestra filosofía se parece a la del Tete, que lo da todo.

¿Esa es su esencia?

Por algo nos llaman Guerreras.

¿Le agrada esa etiqueta?

Sí, desde luego. Es un halago para nosotras. Es un factor que muchas veces nos lleva a decantar los partidos a nuestro favor en los últimos minutos.Nunca desistimos y esa es una característica diferencial respecto a otros equipos.

Son cuartas en la Primera Iberdrola y están a dos puntos del tercero, el Atlético; o lo que es lo mismo, de los puestos europeos. ¿Imaginó estar tan bien a estas alturas del calendario?

Qué va. Si en septiembre nos dicen que íbamos a acabar luchando por entrar en la Champions, no nos lo hubiéramos creído. Ha sido fruto del trabajo diario. Pero tampoco creo que nos tengamos que venir arriba ahora. Debemos seguir con los pies en el suelo. Al fin y al cabo, somos el Granadilla y lo que queremos es competir en cada partido. El tema de la Champions lo veo como un reto, pero no era uno de los objetivos del club al principio. Es una ilusión, pero no el objetivo principal como club.

¿Cómo asimilaron la derrota del pasado domingo ante un rival directo como el Atlético?

Con naturalidad. El Atlético de Madrid es un gran equipo. Sinceramente, no fue nuestro mejor partido. Ellas fueron superiores. Pero esta derrota nos va a venir bien para encarar los próximos encuentros con más ánimos y ganas de enmendar ese error. Y empezaremos con el Sevilla en el estadio. ¿Qué mejor lugar para hacerlo?

Entonces, la clasificación para la competición europea tampoco es una obsesión.

Presión, la justa y necesaria. Como deportista, siempre sientes algo de nerviosismo cada vez que juegas un partido. Si no, no nos dedicaríamos a esto. Pero nuestro objetivo no es la Champions, sino competir partido a partido y seguir con esa filosofía. De lo contrario, te acabas obsesionando. Hemos pasado de plantearnos el objetivo de la permanencia a pensar en Europa, y ahí hay un cambio significativo que debemos afrontar con los pies en la tierra.

No habría ningún drama por quedar en la cuarta posición.

Haremos todo lo posible para ser terceras. Sería un sueño. Pero si quedamos cuartas, no va a ser un fracaso, ni mucho menos.

Estamos hablando de una temporada que comenzó dos derrotas y dos empates en las cuatro primeras jornadas.

Pero nos vino bien empezar así. La prueba está en que espabilamos y enlazamos resultados positivos a continuación. Por eso digo que la derrota en Madrid será un punto de inflexión que nos permitirá seguir mirando arriba.

¿Qué destacaría del equipo?

La fortaleza grupal. Todas nos ayudamos y somos generosas en los esfuerzos;tenemos un bloque;todas corremos lo mismo...

Veteranas, jugadoras con menos experiencia, fichajes... Terminó por cuajar esa mezcla.

Las veteranas siempre nos dan consejos a las más jóvenes. En mi caso, estoy muy contenta con la temporada que estoy haciendo. En gran parte es porque mis compañeras me ayudan en todo momento. Las que llegaron esta temporada también han encajado. El grupo es acogedor y ellas se han adaptado. Eso es importante.

¿Qué valor le da al trabajo de los técnicos?

Mucho y en todos los ámbitos: el entrenador, la preparación física, la fisioterapia, el psicólogo... Todas las áreas están muy bien cubiertas y eso marca la diferencia a la hora de que el equipo rinda. Estamos muy motivadas porque existe buen feeling entre las compañeras y con los técnicos.

¿Cómo encaja Paola ahí?

Disfruto jugando. Este es un deporte profesional y hay momentos en los que sufres, pero siempre es mayor la diversión. Si no, no me dedicaría al jugar al fútbol,

¿Cuánto lleva en el club?

Casi siete años. Desde pequeña. Empecé como todas, en el filial, con la ilusión de llegar en algún momento al primer equipo. Al final, ese sueño se hizo realidad. Ahora quiero seguir dando pasos adelante poco a poco, aunque, por decirlo de alguna manera, ya estoy afianzada en el primer equipo. Esta temporada estoy muy contenta con mi participación.

En cierto modo, ha sido testigo desde dentro del crecimiento del Granadilla en estos años. ¿Se notan los cambios?

A nivel de repercusión, los medios le dan mucho más espacio al Granadilla, pero también hay diferencias con las instalaciones, los hoteles en los que nos quedamos en la Península... Hay muchos detalles que han ido a mejor. Además, sigue adelante el tránsito hacia la profesionalización del fútbol femenino. Nos obligarán a tener un campo de césped natural con unas dimensiones mínimas. Eso será muy bueno para nosotras.Habrá un cambio muy grande la próxima temporada.

La mejora de las instalaciones es uno de los principales objetivos del club. ¿Es el momento de decirle adiós a La Palmera?

A La Palmera le tenemos hasta cariño después de haber jugado tantos años ahí, pero si lo analizas detenidamente, salta a la vista que las instalaciones no se ajustan a la categoría en la que jugamos. Vas a Valdebebas, al Johan Cruyff, a la Ciudad Deportiva Jesús Navas o a Valencia, y lo comparas con La Palmera... Estamos deseando que llegue la temporada que viene para jugar en el campo que merecemos. El Consejo Superior de Deportes destinará un millón y medio de euros para que el club pueda mejorar sus instalaciones.

¿Qué concepto existe del Granadilla en otros clubes?

Ya llevamos muchos años en la máxima categoría, hemos hecho temporadas muy buenas y creo que nos hemos ganado el respeto de los demás clubes de Primera. Antes veían los partidos con el Granadilla más asequibles. Ahora nos ven como un rival difícil. Es mérito de las jugadoras y del cuerpo técnico. Seguiremos ganándonos ese respeto en el campo.

¿Percibe más interés entre las niñas en el fútbol femenino?

Cuando empecé en La Salle, había solo otra chica que jugaba al fútbol. Tampoco existían categorías inferiores, no había equipos exclusivamente femeninos. Ahora hay muchas más niñas de diferentes edades. Eso es, en parte, gracias a la visibilidad que está teniendo el fútbol femenino.

¿Qué le comentan las veteranas sobre esa evolución?

Si yo noto el cambio, imagina cómo será para ellas. Ahora, cuando llegamos a la Península, siempre hay una guagua que nos lleva al hotel;los viajes se organizan mejor para que no acusemos el cansancio, evitando muchas conexiones. Antes, a lo mejor, jugaban en Valencia e iban desde Madrid en coches de alquiler. Eso es impensable en estos momentos.

Después de el partido en el Heliodoro se jugarán el pase a la final a cuatro de la Copa de la Reina ante el Sevilla, a partido único. ¿Hasta dónde creen que pueden llegar en este torneo?

Tenemos una oportunidad en bandeja. Si alguna temporada tiene que ser, debe ser esta. Ahora pensamos en la Liga, pero la ilusión de la Copa de la Reina está ahí. Para nosotras, esa eliminatoria será como una final.