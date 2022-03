El deporte como válvula de escape

A sus 51 años, Elena Negrín ha tenido siempre en el deporte su particular válvula de escape. Así ocurría cuando solo era niña, una dinámica que no varió en su etapa estudiantil, ni tampoco cuando se convirtió en madre de cuatro niños -tres de ellos de golpe-. Es su particular droga para compensar todos esos obstáculos con los que se topa en su día a día.

Dos medallas de oro, una de plata y otra más de bronce es el botín con el que Elena Negrín regresó hace un par de días del Campeonato de España Open de Invierno de Natación Masters celebrado en Pontevedra. Solo varios podios más -defendiendo los colores del Tenerife Masters- de todos aquellos a los que se ha subido a lo largo de su carrera. La recompensa a una relación, casi inquebrantable, que ha mantenido con el deporte desde que era una cría.

Ya fuera desde su etapa colegial, también en el momento en el que los estudios le exigieron más, e incluso cuando empezó a ejercer de mamá por partida cuádruple, Elena ha tenido siempre al deporte como una especie de bastón en su vida. Algo a lo que agarrarse para no caerse o, simplemente, para darle equilibrio a un vertiginoso día a día. "Tener una hora para hacer deporte me ha servido psicológicamente. Necesito disponer de ese espacio y llegar relajada a casa. Si no, estaría como un demonio. El deporte me sirve en lo físico y en lo mental”, reconoce este grancanaria de nacimiento pero criada en Tenerife desde muy pequeña.

Una escapatoria que parece casi obligada para esta ingeniera agrícola que ejerce como jefa de mantenimiento de jardinería en el Aeropuerto Tenerife Sur. Una jornada laboral que además le da para atender las ocupaciones de sus hijos y sacar siempre “un rato para entrenar”. “Es un tema de organización”, resalta Elena, que se las ingenia para ocupar cualquier hueco libre que le quede en su agenda.

“Trabajo de 8 de la mañana a 2, luego llego a casa, almuerzo, preparo a los chicos, los llevo a entrenar, y en el rato que ellos están haciendo deporte, aprovecho para nadar o correr; y si ellos descansan, pues me quedo en casa haciendo rodillo”, relata Negrín sobre su día a día. Eso de lunes a viernes, porque “los fines de semana los niños juegan y hay que llevarlos a los partidos”. “Le cuentas a la gente lo que haces y ya están cansados solo de escucharte”, apunta en plan irónico.

Es el deporte para ella un complemento perfecto al desgaste mental que puede generarle su profesión. Una ocupación en la que Elena muestra la misma decisión, entrega y seriedad que le da al deporte. “Estoy al cargo de seis personas, todas hombres y todos trabajadores con muchos años de experiencia. Y aunque a veces puede parecer que me quieran torear un poco, nos respetamos mutuamente”, comenta sobre su cargo en el Aeropuerto Tenerife Sur. “Ellos saben que la sartén por el mango la tengo yo, y que deben hacer lo que les diga”, añade, con firmeza, al respecto, antes de dejar claro que “si hay que abrirle un parte a una persona porque no llega al rendimiento” que ella considera, “se le abre”. “Independientemente de que sea hombre o mujer”, recalca.

Es quizá por esa determinación y por ese carácter que desprende, por lo que Elena ha logrado generar el ambiente idóneo para no toparse, en su actual trabajo, con síntoma alguno de machismo o discriminación. Todo lo contrario de lo que, sin embargo, sucede de forma habitual en su profesión. “Lo que yo gano como técnico, en otras empresas, si fueran hombres, cobrarían más”, cuenta a modo de ejemplo.

Un desequilibrio que ella llegó a vivir en sus propias carnes. “Estuve muchos años trabajando en una empresa como técnico de servicio, un cargo con el que cobran unos 200 euros menos; cuando en realidad esa plaza debía cubrirse con un técnico diplomado”, recuerda. Pero ahí entran en juego las necesidades que evitan la desaparición de la tan manida brecha salarial. “Como no te quedan más narices que trabajar para alimentar a tus hijos, pues te agarras a lo que te paguen”, explica con cierta resignación sobre una especie de situación, entre la espada y la pared, con la que “no vale la pena meterse a reclamar”.

“Esto es algo que sucede muy a menudo”, insiste Elena, sabedora de que otras mujeres en su profesión deciden, como ella, evitar dar un paso al frente e entrar en terreno jurídico. “No se hace porque la burocracia es tan larga... y encima luego las represalias pueden ser tan grandes...”, admite. “Cuando tienes cuatro niños, estás separada, tienes que pagar una hipoteca y muchas cosas más, pues te agarras a un clavo ardiendo. Y yo me he tenido que agarrar a un clavo ardiendo. No me ha quedado más remedio”, añade sobre lo que ha llegado a vivir en primera persona.

Ahí es cuando Elena es presa de cierta impotencia y resignación: “No soy una persona que se calle, pero en una situación personal como la mía no puedes arriesgarte a perder el trabajo; y entonces claudicas un poco...”. Un silencio casi obligado que no exime a Negrín de la “rabia de llevar tantos años trabajando para tener un puesto digno y bien remunerado, sabiendo que hay compañeros en otras empresas que lo están cobrando mejor”. “Pero por la necesidad de no perder tu trabajo te agarras a lo que tienes delante”, concluye. Una pinza con la que deben convivir muchas mujeres como Elena. Una batalla que, de una u otra manera, no dejarán de librar hasta ganarla.