Festival goleador del Tenerife B, que busca el ascenso directo

El Tenerife B se mantiene firme en el pulso directo con Arucas y Atlético Paso por la plaza de ascenso directo a la Segunda RFEF. El equipo de Mazinho sigue por la buena senda al doblegar al Unión Puerto, en un encuentro que dejó sentenciado antes de la media hora con los goles de David, Fuentes y Ethyan. Ya en las postrimerías del duelo, Juanma –desde el punto de penalti– maquilló el resultado para los de Puerto del Rosario.

El comienzo de partido del filial blanquiazul fue arrollador. En el minuto cuatro, el equipo de Mazinho ya tomó el mando del marcador, a través de David, quien no falló para definir una jugada en la que se quedó solo ante Salas, tras un jugada personal de Thierno. Rebasado el cuarto de hora, los tinerfeños lograron el 2-0, obra de Fuentes, quien tras acción personal se sacó un disparo, desde fuera del área, que superó al meta majorero.

Con 2-0 en el marcador, el Unión Puerto, que había apostado por estar replegado y salir a la contra, tuvo que cambiar su plan inicial de partido, adelantando líneas en busca de un gol con el que reengancharse al juego. Fruto de ello, los blanquiazules gozaron de más espacios, y en el minuto 25, lograron el 3-0, por mediación de Ethyan, quien se adelantó a la zaga majorera, tras una asistencia de Fuentes, para lanzar un tiro cruzado que se coló en la portería visitante.

Maxi Barrera realizó hasta dos cambios, dando entrada sobre el campo a Elián y Facu, con el propósito de hacer despertar a los suyos. Sin embargo, la única aproximación de los de Fuerteventura para acortar las diferencias se produjo con un tiro de Juanma, desde fuera del área, que se marchó alto.

Tras la reanudación, el Unión Puerto siguió mejorando sus prestaciones, pero se encontró enfrente con un equipo que siguió dominando el juego. En el minuto 56, los blanquiazules acariciaron su cuarto tanto con un disparo de Ethyan, que se marchó rozando el palo. Poco después, una buena acción de Raúl sí que se estrelló en la madera.

El Tenerife B continuó con su propósito de redondear el marcador y un testarazo de Lie, tras centro de Thierno, lo repelió el travesaño. En el minuto 61, el conjunto de Maxi Barrera sufrió un nuevo contratiempo con la expulsión de Ibra al ver la roja directa.

A pesar de la inferioridad numérica, el Unión Puerto no quería irse de Geneto con su casillero de goles a cero, y en el minuto 72, lo intentó con un remate de Gastón, tras centro de Yared, que se fue por encima del larguero. Ya en el 80, el blanquiazul Lie cometió penalti sobre Juanma, y el propio futbolista majorero no falló, desde los once metros, para hacer 3-1.