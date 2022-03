Un solitario tanto de Brian Martín, en el arranque de la segunda mitad, decantó el partido a favor del Atlético Paso. Con este resultado, la escuadra verdinegra, a la que le restan tres partidos por disputar, roza la plaza de ascenso directo.

El primer aviso lo dieron los pupilos de Yoni Oujo con un disparo de Galván, que no encontró los tres palos de la portería de Luis Arellano. En la siguiente jugada, Brian Martín no pudo conectar un servicio de Adrián Hernández.

En el minuto 32, un tiro del amarillo Vitolo lo paró, con una buena intervención abajo, el meta verdinegro Luis Arellano. Poco después, Galván lo volvió a intentar, aunque sin consecuencias sobre el marco pasense.

El encuentro llegó al intermedio con tablas en el marcador. Tras el descanso, el Atlético Paso saltó al campo dispuesto a romper el empate. En el 51’, Brian Martín, en una disputa con Ian Bolaños, cayó derribado dentro del área, pero el colegiado no vio nada punible y decidió que el juego continuara sin consecuencias.

La insistencia del cuadro de Jorge Muñoz tuvo sus frutos, y los pasenses se adelantaron a través de Brian Martín, quien consiguió su décima diana de la temporada, con un buen remate de cabeza, tras un servicio de Fran Perujo.

En el minuto 60, Las Palmas C replicó con un tiro de Galván, que lo detuvo un seguro Luis Arellano. Las Palmas C nunca desistió en su propósito de llevarse un punto de tierras palmeras. Sin embargo, la escuadra de Jorge Muñoz no dio opciones a unos amarillos, que se mostraron incapaces de superar el solvente engranaje defensivo de su rival.