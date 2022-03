El CD Mensajero afronta esta mañana (11:00 horas ) la salida más complicada del campeonato, la visita al aspirante y claro candidato Córdoba CF. El Nuevo El Arcángel, feudo que ha albergado centenares de partidos en el fútbol profesional –también en LaLiga Santander– se presume como una de esas plazas tan complicadas como ilusionantes. Tras una semana en la que se ha combinado Silvestre Carrillo y Miraflores, los pupilos de Josu Uribe llegan lo suficientemente preparados como para intentar traer algo positivo de tierras andaluzas.

El cuadro palmero ya fue capaz de sacarle un empate al que, hasta el momento, no ha abandonado la primera posición de la tabla clasificatoria del Grupo IV de la Segunda RFEF. Es más, en su campo tan sólo ha caído en una ocasión –perdió otro por alineación indebida– y ha empatado en cuatro. En el antecedente de la primera vuelta, los rojinegros sometieron al líder, e incluso, pudieron condenarlos a hincar la rodilla. No obstante, este compromiso será muy diferente.

Los rojinegros acumulan cuatro jornadas sin conocer la derrota –desde que llegó Josu Uribe-. El objetivo de la permanencia –a tres puntos-, pasará por el recinto de la avenida El Puente e, inestimablemente, por lo que se pueda rascar en choques a domicilio.

Será fundamental ser fuertes en las jugadas a balón parado, y es que de las acciones de pizarra suele sacar rédito. Defender bien y salir al contragolpe aprovechando los espacios que puedan surgir. Mantener las líneas juntas, fundamental para frenar a Álex Bernal, Gudelj, De Las Cuevas y Ekaitz.

«El Córdoba es un equipo fuera de categoría; es de Segunda División, como mínimo. Están yendo unas 15.000 personas a sus partidos. Con eso, poco más que decir», reconoce Josu Uribe a los medios oficiales del club.

No obstante, el entrenador asturiano confía en que el Mensajero continúe siendo el «equipo complicado para los rivales» en el que se ha convertido en los últimos fines de semana. «Es un partido muy, muy, muy difícil para puntuar, pero nosotros no vamos a tirar nada; vamos a ir a saco y a pelear», argumenta. Uribe define como una «apisonadora» al cuadro cordobecista, sobre todo en su casa. «Tenemos que hacer muchas cosas bien, no encajar pronto y tener mucha fortuna», señala tras reseñar el «gran físico y velocidad» del rival.