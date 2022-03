La Dirección General de Deportes (DGD) ha resuelto suspender la convocatoria de elecciones a las Juntas de Gobierno de la Federación Regional y a las de las Insulares de Lucha Canaria. Decisión que acepta el recurso presentado por Enrique Miguel Rodríguez, Jeremías Hernández, Josefina Rodríguez y Martín Cano en representación de sus respectivas Federaciones Insulares.

En la protesta se alegaba que en dicha convocatoria de elecciones anticipadas se vulnera el art. 9.3 de la Constitución aduciendo que «en la convocatoria no se señalaba que en el orden del día se incluiría la convocatoria electoral». Además, se entiende que dicha convocatoria no fue objeto de deliberación o acuerdo de la Junta de Gobierno, así como que la convocatoria no fue tomada por la mayoría de los votos. En el recurso también se habla de que existe nulidad de pleno derecho porque la Junta de Gobierno no tiene competencias para convocar las elecciones.

Es por ello que la DGD impugna la convocatoria al fundamentar causas de nulidad de pleno derecho. También aprecia que la ejecución del acto puede causar perjuicios de imposible reparación. «La culminación del proceso electoral con nombramiento de nuevas juntas de gobierno a las distintas federaciones, especialmente las insulares, daría lugar a una situación de completa inseguridad jurídica a las federaciones», añade la DGD.