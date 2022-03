«El objetivo ahora es consolidar la octava posición»

¿Cómo es que se unió al proyecto del CN Echeyde después de estar jugando en Italia?

Jugaba en Italia, en donde coincidí con Albert (Español) en Siracusa y cuando me llamó pues no sabía nada de Tenerife, ni dónde estaba, tampoco que había un equipo aquí. Cuando hablamos, sabiendo cómo era él y cómo trabaja y cómo es de jugador me puse muy contento y pensé que era una buena oportunidad para mí jugar fuera de Italia.

¿Nota que le ha sido positivo salir de su país y venir a jugar con el equipo santacrucero?

Pues sí, lo estamos haciendo bastante bien y estoy muy contento. Es el segundo año y ya en el primero me encontré bastante bien. En esta temporada ya estamos ganando muchos más partidos (seis hasta el momento). Somos octavos en la tabla clasificatoria, que es una buena posición para el Echeyde y esperamos seguir ganando más partidos.

Y es que el CN Echeyde es un equipo todavía en crecimiento y con mucho recorrido por la forma que ha estabilizando el proyecto.

Pues sí, en eso estamos.

¿Qué perspectivas de futuro le ve a este conjunto y su forma de trabajar?

Mucho futuro. Los jóvenes están mejorando cada día y cada partido. Se ha visto con Adrián Magriná, por ejemplo, u otros que vienen empujando fuerte. Son muy buenos y están entrenando estupendamente y creo que en el futuro, trabajando así, es como vamos a mejorar, sin duda.

¿Qué espera de su grupo de aquí al final de la temporada?

El objetivo ahora es consolidar la octava plaza que ocupamos. Es importante. Nos quedan cuatro partidos por disputar. Contra el Atlético Barceloneta es bastante difícil, casi imposible (ida 2-19). Luego los tres, como el CN Catalunya, al que podemos ganar si trabajamos bien; el Mediterrani con el que perdimos (9-8), que está arriba. Creo que podemos ganar estos dos. Después está el CN Rubí, en cuyo primer partido nos ganaron aquí (8-10) y entonces queremos ir allí para devolvérsela.

Por dinámica de juego y por la progresión percibida durante el último mes, el CN Mediterrani es un equipo batible, aunque no es fácil ganarle.

Sí, claro. Cuando hemos jugado ahí en Barcelona perdimos de uno (9-8) y pudimos ganar. En el último partido en casa queremos despedirnos de la temporada con una victoria. Creo que podemos hacerlo, podemos ganar a todos con los que por arriba menos los grandes.

¿Y cómo valora su temporada a nivel personal?

No me gusta hablar de mí, sobre todo en este momento.

Pero hará autocrítica.

Estoy marcando bastante goles y estoy contento, por supuesto. Pero lo más importante es que venzamos porque al final si no ganas los partidos no nos sirven de nada. Me sirve a mí y no al equipo, con lo que no vale. En los últimos encuentros me he sentido bien en el agua, pero siempre si lo hago bien es porque el equipo lo hace estupendamente.