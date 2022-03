El CV Haris reflota el voley

Una final no está al alcance cualquiera y eso es lo que consiguió el CV Haris Tenerife este miércoles ante el Tent Obrenovac serbio en un partido en el que las laguneras necesitaban ganar dos sets para clasificarse para la finalísima después de vencer en la ida por 1-3. Al final venció por un rotundo 3-0 en el Pablos Abril, que estaba a reventar para animar a un grupo sólido y con buen hacer.

Recordó esa tarde a lo logrado en la temporada 2003-2004 por el CV Construcciones Marichal de Quico Cabrera cuando se proclamó campeón de Europa. Ahora 18 años después se puede producir un triunfo europeo si vence al Bene Scandicci italiano. Ese triunfo desde la humildad ha permitido reflotar el voley en la Isla después de años dormido.

Claro que la CEV Challenge Cup es una competición por debajo de la ‘Champions’, «pero eso no quita para poder disfrutar nuevamente de una final europea de un equipo tinerfeño. Y es muy importante porque lo que ha hecho el Haris es volver a sacar el voleibol a la luz después de su ostracismo a todos los niveles». Y eso lo dice uno de los entrenadores más laureados de Tenerife, Lolo Cabrera, mano derecha que Quico Cabrera y que fue dos veces campeón de Liga y otras tantas de Copa de la Reina y formó parte de la directiva tinerfeña en ese momento.

«La situación ha cambiado mucho, tan solo por la lucha por tener un equipo que lucharía por ser campeón de Europa.Aunque la competición no es la misma, el Haris a base de trabajo ha conseguido formar un grupo muy importante. Hasta ahí, teniendo en cuenta cómo está la liga española en la que no hay un todopoderoso como éramos nosotros, Mallorca o Murcia; sin duda el Haris es el conjunto con más coherencia a nivel deportivo», explicó.

Pero una de las que vivió ese momento cumbre del voleibol femenino en la pista hace casi 20 años ante el Pallavolo Sirio Perugia (3-2) fue Romina Lamas, quién dijo que «es súper positivo a nivel de todo el país y por supuesto en la Isla lo conseguido. Vale que no es la ‘Champions’, pero no es ni mucho menos para menos preciarlo. Volver a colocar a un equipo español da igual en qué categoría no puede ser menos que un hito positivo».

«Y ahora la final y eso es algo grande porque un título hace que los equipos se igualen, que exista una emoción extra y una presión más fuerte del favorito, que es el Bene Scandicci. Y el Haris va a dar todo porque es una final. Si fuera jugadora, no me conformaría con llegar a la final. Hay que ganarla», sentenció la histórica jugadora argentina de la época gloriosa del voleibol tinerfeño.