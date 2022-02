«La clave del equipo es el alma y la identidad que tenemos»

¿Qué valoración hace de la temporada que está haciendo el CV Sanaya Libby's?

Muy bien, estamos ganando, nos hicimos con la Copa de la Reina. Me siento bien con todo el equipo.

También está la semifinal de la CEV Challenge Cup. Se trata de una progresión envidiable para un equipo tan modesto.

Sí, ahora jugamos contra las serbias en el partido de vuelta. Es algo increíble para el club y para todas nosotras, para mí. Es la primera vez en mi vida que tengo la oportunidad de llegar a la final europea. Me alegra bastante y tengo muchísimas ganas de jugar con el ambiente, el público... Seguro que será muy ‘guay’.

Fichó hace dos años. ¿Usted pensaba que iba a disputar una semifinal de la CEV Challenge Cup, ganar la Copa de la Reina y que su club, el CV Haris, fuese el máximo favorito para ganar la liga al día de hoy?

Claro que no. No pensaba en ello. No digo que no lo quería, pero sí que no creía que íbamos a estar en esta situación. Es como un sueño, algo que no pensaba que podría venir en mi vida. Pero estoy muy feliz de vivir todo esto con las chicas. Creo que estamos trabajando mucho desde el año pasado, así que merecemos nuestro sitio y vamos a luchar por mucho más.

¿Cuáles están siendo las claves para entender la progresión de este CVHaris?

Nos conocemos desde el año pasado y eso puede ser importante. Luego la personalidad de las chicas y entrenadores. Las claves son el alma y la identidad que tenemos, la estrategia, los entrenamientos... Todo eso nos ha hecho ser muy amigas... Hay una gran conexión con todo lo que hacemos.

Al principio de la temporada se generaron dudas al sumarse derrotas. ¿Qué ocurría en esos momentos?

Creo que hemos aprendido de eso y es mejor que pasara al principio para saber cómo gestionarlo y jugar después tras un partido perdido. Pasó el otro día, pero no significó nada. Ahora sabemos gestionarlo. Ahí están las ganas e ilusión, que es lo que hace que estemos aquí. Fue complicado, pero ahora estamos en esta situación. Hemos hecho de las cosas negativas algo positivo.

Ahora un reto más. Intentar ganar al Tent Obrenovac este miércoles y plantarse en la final de la Challenge Cup.

Sí, es un equipo muy grande y fuerte, pero jugamos en casa y tenemos buenas sensaciones porque estamos preparadas y tenemos a toda la gente que nos anima. Claro que será duro con la presión del momento. Será ‘guay’. Tengo más confianza jugando en casa que fuera. Hemos hecho la parte más complicada, que es ganar en Serbia, y ahora hay que vencer en casa ante el Tent Obrenovac.

¿Y cuáles serán las claves de este partido?

Nuestro bloqueo y el saque. Hay que pensar que son muy grandes y atacan muy bien. Con el saque, si sacamos correctamente, hay menos posibilidades de que nos ataquen bien. Eso es bueno porque son muy buenas jugadoras en ataque.

Viendo las victorias que han conseguido hasta el momento, los aficionados pueden pensar que será fácil ganar a las serbias.

No, eso no. Es un partido complicado y hay que ir a por ellas como si no hubiésemos ganado antes. A por todas. Es como una eliminatoria que empieza de ‘0’. No podemos pensar que ya ganamos hace unos días, solo en que es el primer partido y tenemos que darlo todo.

¿Cómo se encuentra a nivel personal en la pista?

Me siendo muy bien con mis compañeras, hay confianza. Estoy feliz de jugar y eso se nota en mi cara. Físicamente estoy muy bien. Estamos casi al final de la temporada y creo que Juan Diego García gestiona estupendamente los descansos que tenemos y los entrenamientos que tenemos que hacer. Fue muy duro el viaje en la ida y volver a jugar el sábado, pero tuvimos un día para desconectar. Hay que descanso y no puede ser una excusa el cansancio al enfrentarnos a cualquier rival. El miércoles me voy a levantar sin cansancio y dispuesta a jugar (risas).