Adeje tendrá estadio nuevo

En pleno debate sobre la conveniencia de apostar por nuevas infraestructuras para el deporte a lo largo del próximo decenio, el Ayuntamiento de Adeje ha tomado la delantera. Lo confirma la consejera de Deportes del Cabildo, Concepción Rivero, quien revela que el municipio sureño ya le ha trasladado su intención de construir un estadio propio.

«Me consta que sus dirigentes municipales lo tienen en su cabeza y en sus proyectos; y que van a ejecutar sus planes. Nos sentaremos a hablar si piden la financiación correspondiente a nuestra corporación», advierte la titular de Deportes. Según ha podido saber EL DÍA, se trata de un estadio que estaría ubicado a la entrada del municipio de Adeje, muy próximo a otras instalaciones deportivas de esta localidad; y en el ayuntamiento que preside José Miguel Rodríguez Fraga ya están trabajando en la redacción de un proyecto muy ambicioso.

«Se va a hacer, sí o sí», subrayan fuentes municipales. El nuevo estadio adejero tendría capacidad para más de 10.000 espectadores, hierba natural y pista de atletismo. Los funcionarios del consistorio ya han visitado varias ciudades de la Península que cuentan con instalaciones semejantes a la deseada; y la intención es que sea un estadio vanguardista, que pueda convertirse en el epicentro de las pretemporadas de muchos clubes europeos, aprovechando las bondades del clima isleño y su cercanía con una instalación de referencia como es el Tenerife Top Training.

En cuanto a la financiación, si se hiciera exclusivamente con fondos municipales, se llevaría a cabo «por fases». Pero lo natural es que cuenten con el apoyo de otras instituciones e incluso se plantean acogerse al programa de ayudas europeas Next Generation. Una obra de esta naturaleza requiere de unos cinco o seis años desde la redacción del proyecto hasta que pueda ser inaugurada, de ahí que trabajen «con cierta capacidad de anticipación». En el Ayuntamiento creen que el momento actual es el idóneo para ponerse manos a la obra. Así, el nuevo estadio podría estar listo para 2027.

Con tiempo

Adeje se adelanta así a otros municipios insulares que piensan en renovar sus instalaciones a medio plazo. Y lo hace con la inequívoca intención adicional de acoger también conciertos y espectáculos multitudinarios, ahora que la pandemia parece haber dado tregua. La necesidad de espacios multifuncionales parece evidente. «Nos consta que hay artistas que están eligiendo otros destinos porque los nuestros no dan la talla», avisa desde el Cabildo su consejera Concepción Rivero, que también es titular del área de Juventud en la corporación insular.

Según cuenta, Tenerife está muy limitada respecto a otras localizaciones en la Península con similar extensión y población. «Nos vemos muy condicionados por el tipo de infraestructuras que tenemos. Muchas de ellas no reúnen los requisitos, por ejemplo el Heliodoro. Así, es imposible postularnos para determinados eventos. Ya quisiera yo agrandar el estadio, pero eso no es posible», lamenta.

Sus declaraciones invitan a pensar en la necesidad –ahora o más adelante– de ponerse a pensar en la edificación de un nuevo gran estadio para Tenerife y para el CD Tenerife, como así sugería en voz alta el pasado miércoles el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. Sus declaraciones han tenido un extraordinario impacto.

Aunque en primera instancia esta iniciativa pudiera encontrarse con el recelo o el rechazo de una buena parte de los aficionados –motivo por el cual el CD Tenerife prefiere guardar silencio, de momento–, la mayoría de dirigentes políticos consultados coinciden en que, en el contexto actual, «toca pensar en levantar nuevas instalaciones porque si no, crecer resultaría imposible». El único portavoz que se ha expresado en el representativo es su entrenador, Luis Miguel Ramis. «Ya me gustaría a mí contar con un estadio para 60.000 personas», exageraba, «pero no sé si es viable invertir ahora un montón de millones».

Pronósticos

Desde el Cabildo, un aviso: será absolutamente inviable avanzar si se opta por la inacción. «Al menos, hasta que se construya una nueva infraestructura, más potente y con mayor aforo. Será entonces cuando Tenerife pueda ser candidata para determinados eventos», completa Concepción Rivero. «Entretanto, podremos decantarnos por otros de menor enjundia», agrega.

Bermúdez recuerda que este mismo debate se ha planteado en los entornos de otros clubes de Primera y Segunda División que se han decantado por la remodelación casi integral de sus respectivos estadios (San Mamés) o la construcción de otros nuevos (Wanda Metropolitano). En ambos casos, con la necesidad de una inversión millonaria, pero a la postre rentable. «Es un debate que conviene abrir en estos momentos», resume. «Y si me preguntan a mí, yo estoy a favor de un nuevo estadio», sentencia.

Recogía el guante esta semana el vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol, quien se mostraba absolutamente partidario de «ponerse a trabajar ya», más todavía por la perspectiva de que España (en candidatura conjunta con Portugal) resulte elegida para acoger el Mundial de 2030. Desde la experiencia que atesora, Ramón Hernández recuerda que este tipo de eventos siempre suponen un estímulo y una inyección económica muy potente para las instalaciones, como así ocurrió en 1982. «Y Tenerife no puede quedarse al margen», sintetiza.

Cada vez son más numerosas las voces que coinciden en que los éxitos deportivos de los clubes canarios de referencia no se están viendo acompañados de una apuesta por infraestructuras e instalaciones acordes a su crecimiento. Uno de los grandes problemas que deben resolver las instituciones tiene que ver con el indiscutible estirón del UD Granadilla Egatesa. En un momento de rotundo auge del fútbol femenino en toda Europa, Tenerife cuenta con uno de los clubes más emergentes y de trayectoria más brillante de la Liga Iberdrola. Y se le ha prometido un potosí de millones provenientes del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que pueda adecuar sus instalaciones y así competir con garantías en la nueva liga profesional de fútbol. En este sentido, Adeje no se descarta como nueva casa para el club blanquiazul.