La Federación Tinerfeña, a favor de la construcción de un nuevo estadio

El vicepresidente de la Federación Tinerfeña de Fútbol (FTF), Ramón Hernández, se posicionó a favor de la construcción de un nuevo estadio para Tenerife, que sugirió esta semana el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez. También la consejera de Deportes del Cabildo Insular, Concepción Rivero, se mostró partidaria de abrir el debate.

«Evidentemente estamos a favor», comentó el portavoz de la FTF en una entrevista concedida a Radio Club Tenerife. «Ahora mismo no podemos acoger en Tenerife grandes eventos de UEFA y FIFA, sobre todo por una cuestión de capacidad y aforo», explicitó. «Así que sería importantísimo para la Isla contar con un gran escenario donde celebrar competiciones de nivel», adujo el dirigente federativo.

El argumento sobre el que pivotó la alocución de Hernández es que ya al Heliodoro Rodríguez le cuesta cumplir con los requisitos de LaLiga. «Imagínate si la competición doméstica nos está exigiendo de esa forma, lo que pasaría si nos sometemos a las condiciones de otros organismos internacionales», indicó el dirigente.

A ojos del vicepresidente federativo, el coliseo blanquiazul ya solo «cumple a duras penas», si bien ponderó los esfuerzos del Cabildo de Tenerife por ponerse al día de las cada vez más elevadas exigencias para acoger partidos de Primera División.

«Evidentemente veo con buenos ojos la predisposición de los políticos», fue otro de sus mensajes en antena. «Nadie puede decir que no sea una buena idea», resumió el dirigente isleño.

Asimismo, se manifestó a favor de que el enclave elegido sea la zona de la Refinería. «Los terrenos que están en vías de cesión al Ayuntamiento de Santa Cruz serían una ubicación excelente. El nuevo estadio quedaría en el mismo corazón de Santa Cruz; no sería en ningún lugar apartado donde tuviéramos una distancia importante para desplazarnos», reseñó.

«Me gustaría que los plazos se cumplieran y sería un exitazo que se consiguiera antes de 2030. No hay solo que hablar, sino ponerse manos a la obra; si no, no llegamos», deslizó Ramón Hernández, en alusión directa a la posible celebración en España y Portugal del Mundial de ese año.