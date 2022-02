Suspendido un partido de alevines por la «violencia verbal» hacia el árbitro

El partido de la categoría alevín entre el Florida CFy el Atlético Victoria del pasado miércoles no llegó a completarse. El árbitro principal decidió que no se jugara la segunda parte por los insultos que estaba recibiendo el colegiado de prácticas Gabriel Luis García, tal como reflejó en el acta.

«Hago constar que el partido fue suspendido en el minuto 45 debido a la violencia verbal que estaba recibiendo el árbitro de prácticas Gabriel Luis García con los comentarios hechos por la afición identificada del At. Victoria, tales como:hijo de puta, vete a tomar por culo, no tienes ni idea, no te enteras de nada, qué malo eres, etc», refleja el informe arbitral.

Alejandro Morales Mansito, presidente del Comité Interinsular Técnico de Árbitros de Tenerife, se mostró preocupado, ayer en declaraciones a Cope, por una situación que no es nueva. «Este problema viene de la sociedad, de la educación de los padres», opinó convencido de que tanto los dirigentes como los clubes llevan «años trabajando para luchar contra la violencia y nadie escucha».

Al respecto, lamentó la actitud de las autoridades políticas. «No ponen programas, no invierten en el deporte y tampoco saben lo que realmente está pasando», apuntó.

Por otro lado, quiso compartir las disculpas que había recibido por parte del presidente del Atlético Victoria. «Estaba indignado, no entiende qué pudo pasar y se ha puesto a disposición del Comité de Árbitros», indicó Morales.