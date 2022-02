El Haris hace realidad su sueño y conquista la Copa de la Reina Iberdrola

Los sueños, en ocasiones, se cumplen. Y el Sanaya Libby’s La Laguna ha hecho realidad el suyo. Después de tres días de una vertiginosa competición el cuadro isleño se adjudicó ayer la Copa de la Reina 2022 tras salir airoso de un partido en el que el conjunto anfitrión, el Arenal Emevé, se lo puso difícil (3-1). De esta manera las blanquiazules logran el decimotercer título invernal en la historia del voleibol tinerfeño, el segundo de su palmarés tras el ya conquistado en 2017. Precisamente Jessica Wagner, que terminó con 18 puntos en su haber, rememoró lo conseguido ante el Logroño hace un lustro.

La empresa no iba a ser fácil, pero así, ya a posteriori, resulta –si cabe– más reconfortante. La igualdad fue la tónica dominante en el primer set. Las locales no dieron sensación de venir lastradas tras dos tie-breaks en las eliminatorias previas. El Sanaya Libby’s se encontró con una Aylén González que fue muy efectiva en el K1. Costó sacar renta, pero, como ya había sucedido en el partido de cuartos ante el Sant Cugat, las blanquiazules apretaron el acelerador para llevarse un primer set en el que se fueron tremendamente efectivas en la red (18-25).

Controlar a Jimena Gayoso se antojó algo más complicado en una segundo manga en la que al conjunto del Pablos Abril le tocó sufrir más de lo esperado. En lo físico, las lucenses no aparentaban desgaste alguno. Pese a ponerse por delante con un buen remate de Jessica Wagner (3-6), el Emevé sacó rédito de su servicio para desestabilizar la recepción tinerfeña. Así, las gallegas se fueron hasta un 14-8 en el que lo paró, por segunda vez, Juan Diego García.

La reacción fue un espejismo, ya que vino supeditada por los errores no forzados del conjunto de José Valle. Hasta tres consecutivos. No obstante, el Arenal salió de su letargo para, con un punto directo, poner el 17-12 y poner la directa hacia el empate. Al final del set, 25-19.

La inercia de las locales, espoleadas por un millar de espectadores, fue un aspecto adicional contra lo que había que luchar. Y en ese sentido, y pese a haber cedido el parcial anterior, salió con confianza el cuadro blanquiazul, que se empeñó en hacer historia un día 13. Las sensaciones cambiaron y el adversario se arrugó ante el poderío de un Haris que obligó a Valle a solicitar tiempo muerto (5-10).

Y ni el parón surtió el efecto deseado para el Arenal. Parcial de 0-4 y punto directo de una Belly Nsunguimina que fue de menos a más (5-12). Ya con un significativo colchón a su favor, la renta no se redujo y el equipo entrenado por Juan Diego García, bajo la sublime dirección de Aranda –finalmente mejor jugadora del torneo–, lo cerró con 25-14.

Cuarto set y un trofeo que esperaba en una de las esquinas del Palacio Municipal de Deportes de Lugo. Quizá, su presencia fue la que inquietó a las blanquiazules cuando parecía que el cetro estaba más cerca… el miedo a ganar. El Sanaya Libby’s La Laguna llegó a marcharse de 9 puntos (10-19); no obstante, le tembló el pulso ante una Darlevis Mosquera que soltó el brazo para ir rebajando la ventaja. Yael Castiglione construía bien a la espalda para desactivar la defensa tinerfeña.

El 22-20 ponía en aprietos a las pupilas de Juan Diego, que lo paró en dos ocasiones. Y entonces irrumpió Jenelle Jordan para ejecutar dos bolas francas que le puso Aranda. El Emevé, ya al filo del abismo con el 24-22, se aferró a sus minúsculas opciones; no obstante, Otero, que venía de hacer el punto anterior, arriesgó en demasía y el balón se fue fuera. La Copa fue del Sanaya Libby’s La Laguna, el equipo que arrancó el curso sufriendo tres derrotas en sus cuatro primeros encuentros. El conjunto que generó no pocas dudas sobre sus opciones reales de poder aspirar a pelear por los trofeos nacionales. Pero también la misma escuadra que supo mantener la calma y que ahora, solo unos meses después ya encadena 22 triunfos consecutivos y que ha coronado su estado de gracia con el título copero. Orgullo del deporte tinerfeño que no otea techo en el horizonte.