«Sería grandioso oír en la Isla el himno de la Champions»

Francis Díaz, entrenador del UDG Tenerife, ya empieza a imaginarse «que el himno de la Liga de Campeones suene en Tenerife» por los excelsos méritos del conjunto al que dirige desde los banquillos. Tercero y con un punto más que el cuarto clasificado, el único representativo canario en la Liga Iberdrola sueña «en grande» con la opción de lograr una histórica clasificación para la máxima competición continental. De paso, remarca que no están recibiendo el reconocimiento que merecen.

«No es quejarse, es reivindicarnos. Las cosas hay que ganárselas en el terreno de juego y ahí es donde creo que nos hemos ganado el respeto y los elogios. Somos terceras y podemos decirlo con la boca llena, porque ya tenemos los mismos partidos disputados que el Atlético y esto está ocurriendo en la mejor liga del mundo. Pido un reconocimiento mayor, pero para las futbolistas, no para mí. Estamos en puestos de Champions y probablemente es la primera vez que se da una situación así en nuestro Archipiélago», apunta.

Según Díaz, en la Península sí se valora más el trabajo del Granadilla a lo largo del tiempo. «El cariño que notamos fuera es brutal. Incluso hay ciudades donde se ven camisetas de la UDG y se nos espera fuera de las ciudades deportivas o los hoteles. Aquí cuesta un poquito más, seguramente por ser fútbol femenino. Me produce tristeza, no cabreo, que haya gente que piense que el fútbol practicado por mujeres no es fútbol; o que es menos fútbol. Aún hay gente que se resiste a reconocer el trabajo que estamos haciendo, incluso dentro del propio gremio. Es así de duro y así de injusto», lamentó.

Díaz también se refirió a otro desdén, en este caso el del seleccionador español, Jorge Vilda, que se resiste a convocar a las guerreras. «He intentado quitar hierro al asunto en el vestuario con las chicas. Haciendo el temporadón que están firmando en la Liga Iberdrola, a mí me toca gestionar esa pena por el no reconocimiento del entrenador nacional. Podría entenderlo si lo del UDG fuera circunstancial o casual, pero lo nuestro es un trabajo continuado a lo largo de los años. Las jugadoras están cualificadas, preparadas y listas para competir en cualquier escenario», defendió.

Por último, se refirió a la solicitud cursada por su club para usar el Heliodoro Rodríguez en el mes de marzo, contra el Sevilla. «Es un recinto que todo el mundo quiere disfrutar, nosotras también. Estamos en un nivel donde precisamos de un estadio acorde a nuestro crecimiento y para el UDG va a ser un orgullo y un honor la visita a Santa Cruz, acercarnos a la capital y atraer a nueva gente al proyecto. Queremos seguir enamorando y entusiasmando a los aficionados, pero falta el sí de las autoridades y que se llegue a confirmar la muy feliz noticia», cerró.

Y a la hora de hacer balance, recordó que su equipo «ha estado a la altura de cualquier rival de la categoría, excepto a un Barça 100% profesional». «Nos hemos ganado el derecho a soñar y el que pueda, que nos baje. Intentamos soñar en grande, pero sin ninguna presión ni responsabilidad extra. Tenemos los pies en el suelo», señala.