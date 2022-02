El Haris se ‘come’ al Sant Cugat

Inmaculada. Así fue la actuación del Sanaya Libby’s La Laguna en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa de la Reina. El DSV CV Sant Cugat volvió a sufrir de la mano de un equipo que fue sumamente solvente en la red; no en vano, Jessica Wagner fue la máxima realizadora con 15 puntos. Este sábado (15:30 hora canaria), derbi regional ante el Gran Canaria Urbaser por un puesto en la final.

Ninguno de los equipos fue capaz de distanciarse en el marcador hasta bien entrado el primer set. Desde un 5-3 que le otorgó una cierta renta a las blanquiazules, el luminoso siempre dictaba una igualdad que ya se vio en los primeros tanteadores del anterior compromiso. Ambos contendientes ofrecieron su mejor versión en defensa, y sólo el Sanaya Libby’s La Laguna consiguió romper el partido con el 19-16. Patricia Llabrés salvó y colocó para una Lisbet Arredondo que hizo daño por cuatro, incluso con una finta que encaminó el 25-21 final.

Las blanquiazules, sin realizar su mejor voleibol, consiguieron aplacar a las Raquel Brun, Aina Berbel y Camila Maldonado. En el segundo set, las pupilas de Juan Diego García crecieron desde el bloqueo y consiguieron desestabilizar, con el saque, a la directora Anna Newsome.

No obstante, no todo fue rodado desde el principio, aunque así se antojara con el 4-1. Las catalanas, con Maldonado como mayor valor, igualaron (4-4). Pero la reacción se secó cuando Wagner lo decidió; primero, con un bloqueo, y después, con un amplio abanico de remates. Patricia Aranda construía. La presión, su mayor desconocida (9-4).

Ni dos tiempos muertos de Rafa Ruiz, que los agotó con el 13-4, pararon a un verdugo al que se le sumó la aportación de Lisa Jean Pierre. La francesa mejoró en los dos últimos sets para acabar la eliminatoria de cuartos de final con 12 puntos. Sus diagonales cortos, un quebradero de cabeza para una defensa que se vio superada.

La ventaja ya era insalvable; no obstante, el Sant Cugat intentó responderle aplicando la máxima de ‘si no puedes con el enemigo, únete a él’; así buscó las manos que no podía evitar con sus remates (17-11). Sin embargo, las centrales eran las que neutralizaron cualquier –tímido- intento de remontada. Así, Jenelle Jordan, desde el saque, complicó la recepción (25-15).

El Sant Cugat, con la losa del 2-0 encima, no se daba por vencido y se llegó a poner por delante en los primeros puntos. Las rojinegras mejoraron desde el servicio, pero el Haris no fue menos desde la recepción –comandada por Lisbet Arredondo-.

Y una vez más, el bloqueo blanquiazul demostró ser uno de los mejores de la competición. Jessica Wagner, cayendo muy bien sobre la zona dos, negaba, junto a Belly Nsunguimina, los potentes ataques de Brun y Matamoros. Al final, con una irrupción incontestable de Paola Martínez –volvió a cerrar el partido, como ya sucedió en Grecia- y un punto directo de Lucía Prol, el Sanaya Libby’s La Laguna cerró el partido por la vía rápida (25-19).

El CV Haris, entonces, se enfrenta al Gran Canaria (15:30) en la semifinal. En la otro choque de cuartos, el anfitrión Arenal Emevé ganó al Haro Rioja por 3-2 en el tie-break y se enfrentará también en semifinales al Socuéllamos.

Las claves

El técnico tinerfeño, Juan Diego García, recordó que «la clave de hoy (por ayer) estuvo en el segundo y tercer sets» y rechazó que el partido ante las grancanarias sea una final anticipada. «Es solo una semifinal». Lisbet Arredondo reconoció sentirse contenta: «Ya estamos concentradas para el partido ante el Gran Canaria, un choque muy bonito y de un nivel espectacular».

Ficha técnica:

Sanaya Libby’s 3

Sant Cugat 0

Sanaya Libby’s: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Belly Nsunguimina, Lisbet Arredondo, Patricia Llabrés (líbero) -inicial-, Paola Martínez, Lucía Prol y Cristina Pérez.

CV Sant Cugat: Carlota Martínez, Natalia Matamoros, Raquel Brun, Anna Newsome, Aina Berbel, Camila Maldonado, Marta García (líbero) -inicial-, Andrea Bové, Carlota Martínez y Zoi Mavrommatis.

Sets: 25-21 (28’), 25-11 (29’) y 25-19 (24’).

Árbitro: Rubén Sánchez y Gloria Souto.

Incidencias: Palacio Municipal de Lugo.