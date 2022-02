No hay quien pare a las chicas

Los primeros compases de la temporada no resultaron nada halagüeños para varios de los representativos tinerfeños femeninos en distintas modalidades deportivas. Más tropiezos de los que quizá se podía vaticinar generaron ciertas dudas en el arranque dentro de la UD Granadilla Tenerife y en el CV Haris. Tampoco empezó nada bien el CN Echeyde. Solo escapó de un inicio convulso el Adareva. Momentos de incertidumbre, para la mayoría, que lejos de resentir los cimientos de sus respectivos proyectos sirvieron para redoblar la confianza en ellos. Ahora, dicha inversión de paciencia está dando los mejores frutos.

El ejemplo más palpable de velocidad de crucero lo representa el CV Haris de voleibol. Las de Juan Diego García salieron a competir con la intención de luchar por los dos títulos nacionales y firmar un buen papel en Europa. Al menos eso afirmaron sus primeros espadas días antes de empezar a competir. Pero las de Taco solo ganaron uno de sus cuatro primeros encuentros en la Liga Iberdrola, con unas prestaciones muy alejadas de lo presupuestado. También cedieron las laguneras el primer set (26-28) de su siguiente duelo, contra el Alcobendas. Pero como si aquella manga supusiera un punto de inflexión, el equipo tinerfeño dio ahí un giro de 180 grados. Metamorfosis completa con un saldo de fábula: 13 victorias ligueras -donde es líder- y otras seis en la CEV Challenge Cup -plantándose en semifinales-. Desde el 23 de octubre, hace más de tres meses y medio, las blanquiazules no muerden el polvo.

“Nunca hemos imaginado si podíamos llegar a una situación u a otra”, señala el técnico Juan Diego García, que habla de “ceñirse a la realidad del día a día”, como uno de los secretos del buen momento de las suyas. “Entrenar sin mirar más allá de”, añade al respecto. Lejos de conformarse y relajarse tras más de 100 días invictos, en el Haris se habla siempre de “analizar dónde mejorar”. “Porque ese margen de mejora siempre existe y hay que intentar romper el límite superior”, explica el preparador onubense, que no teme a una posible derrota. “Es algo que siempre existe en un partido”. “No le tenemos ningún miedo, es parte del juego, y por eso solo nos centramos en mejorar”, añade el preparador del Haris.

Sin llegar a la racha numérica del CV Haris, pero con unos guarismos solo al alcance de los grandes, marcha la UD Granadilla Tenerife. Las de Francis Díaz han sacado adelante 11 de sus últimos 13 encuentros con dos únicas derrotas, las sufridas ante los equipos que le preceden en la tabla: Barça y Real Sociedad. Y todo tras haber sumado únicamente un par de puntos en las cuatro jornadas iniciales. Una progresión meteórica que su entrenador, en cierta medida, contemplaba dentro de sus mejores previsiones. “Uno siempre imagina que las temporadas sean buenas, competir, que te respeten las lesiones y controlar todo lo manejable; y en eso hemos estado bien y hemos cumplido con la hoja de ruta marcada”, expresa el preparador de la escuadra sureña.

Un estado de gracia, el de la UDG Tenerife, del que habla todo el fútbol femenino. Eso sí, dentro del club, la euforia apenas tiene cabida. “Somos un equipo maduro y comprometido que sabe perfectamente estar en cada momento”, expresa Díaz, que admite “el inestimable papel” que desempeña en este aspecto “el psicólogo del club, Rubén [Rodríguez], que ayuda a controlar esas fases que podrían ser perjudiciales de cara al trabajo diario”.

Reconoce también Díaz que resulta “más difícil gestionar cuando vienen los resultados negativos”, mientras que “es más sencillo trabajar desde la victoria”. Aún así, el técnico deja claro que “el miedo” a una posible racha negativa “no está” en su “vocabulario”. “Muchísimo respeto a todo, sí, porque esto no deja de ser un juego con tres resultados posibles y con muchas cosas que no son manejables, pero miedo no”, apunta. “Nos centramos en controlar lo controlable”, añade como especie de pócima mágica.

No milita en la élite de su deporte, el waterpolo, pero en cambio la temporada del el CN Echeyde femenino también está siendo para enmarcar. Y más aún si se tiene en cuenta que es club debutante en Primera División. Quizá por esa bisoñez inicial las de Francesco Rota saldaron con un empate y una derrota sus dos primeros duelos. Pero desde ahí, todo victorias. Nueve para ser líderes de su grupo. “El objetivo inicial era mantenernos y sabía que el inicio no iba a resultar sencillo, pero luego subimos el listón para tratar de estar con los mejores equipos de la categoría. Lo hemos logrado y debo decir que las chicas me han sorprendido porque ganar nueve partidos seguidos no es fácil en ningún nivel. Ahora sería un lujo acabar entre los cuatro primeros para jugar la fase de ascenso”, expresa el técnico de las de la Acidalio.

En un discurso casi calcado al de Francis Díaz, Rota considera que “en el deporte no se puede tener miedo a nadie; respeto sí, pero miedo no”. Quizá preparación previa ante una posible racha negativa que podría llegar “antes o después” y que incluso resultaría “saludable para trabajar con más hambre”. “Ganar te llena la barriga, pero te esconde los problemas”, apunta el técnico italiano. También admite Rota que una de sus principales ocupaciones es “potenciar el buen rollo del equipo”, si bien considera que para él gestionar “un equipo de mujeres no es sencillo”, básicamente porque “debo saber cómo y cuánto apretarles”. Una exigencia en la que juega un papel fundamental su “ayudante Alba Sánchez”, que no solo ejerce como entrenadora sino también “como una especie de intermediaria”.

También vive momentos de bonanza el Adareva Tenerife de la Liga Femenina 2 de baloncesto. Las de Finca España marchan con el mejor balance de su grupo (14-2) y aunque dos derrotas seguidas truncaron su gran arranque (5-0), las de Antonio Cañamero cuentan por victorias -nueve- todos sus encuentros desde el 14 de noviembre. Unas prestaciones que han llevado a que en la plantilla de las laguneras “la ilusión haya ido creciendo” hasta el punto de hablar ya abiertamente de “estar en la fase de ascenso”.

No esconde Cañamero que “la euforia existe”, pero que la misma convive de la mano con “un trabajo con mucha humildad”. “La labor de las chicas es formidable, y por mucho que ganemos, no hay relajación”, explica el entrenador del Adareva, sabedor de que es factible toparse con una mala racha. “Puede llegar porque es algo normal, y es que además debemos visitar la cancha de los otros cuatro equipos que están en la zona alta”. Serán esos encuentros pruebas de fuego para probar las opciones de ascenso de las isleñas. “Más que presión por subir, lo que tenemos es mucha ilusión”, añade Antonio.

A poco que el Adareva, así como los otros tres clubes tinerfeños femeninos que van lanzados -Granadilla, Haris y Echeyde- logren alargar su gran momento de forma, su temporada tiene todas las papeletas de acabar siendo histórica.