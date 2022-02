El CD Mensajero recurre de nuevo a Josu Uribe para tratar de alcanzar la permanencia

El Club Deportivo Mensajero ha llegado a un acuerdo con Jesús Uribesalgo Gutiérrez –Josu Uribe– (Gijón, 25/04/1969) para que se haga cargo del primer equipo por lo que resta de temporada. El técnico asturiano regresa seis años después de haber logrado la permanencia en la extinta Segunda División B. Llegará hoy a la Isla y se sentará en el banquillo del Silvestre Carrillo el próximo domingo, a las 12:00 horas, en el partido frente a la UD San Fernando.

«Es un placer volver a la que es mi casa, a una Isla que ahora necesita la ayuda de todo el mundo. Canarias me lo ha dado todo en el fútbol y en la vida, y me alegro muchísimo que se hayan acordado de mí en momentos tan difíciles», señalaba ayer el nuevo técnico rojinegro, que también se acordó de su antecesor en el cargo. «Creo que Yurguen [Hernández] ha hecho un grandísimo trabajo, aunque en el fútbol estamos condicionados a resultados y generalmente siempre pagamos los mismos. Ya le he mandado un abrazo», reconoció Uribe, que tratará de implantar su «metodología y manera de entender el fútbol». «No estamos tan mal, y trataremos de ser muy agresivos en casa», dijo el preparador vasco.

Tras pasar por Melilla, Caudal y Lanzarote, Josu Uribe retorna al CD Mensajero, club al que llegó en 2016 para comandar una remontada clasificatoria que motivó la permanencia, certificada ante el Getafe B. De 18 partidos dirigidos o, lo que es lo mismo, de 54 puntos que se pusieron en litigio, consiguió 29; casi el doble de los que había logrado el equipo antes de su llegada (15 créditos). El técnico asturiano llegará a primera hora de la tarde y dirigirá su primera sesión en horario vespertino.