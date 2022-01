La UDG Tenerife Egatesa sumó ante el Valencia, en el Antonio Puchades, su décima victoria de la temporada en la Liga Iberdrola a base de eficacia y solidez (1-2). Jassina Blom adelantó a las tinerfeñas en una primera parte en la que las de Francis Díaz fueron superiores. Tras la pausa, Salmi empató de penalti, pero Aleksandra Zaremba volvió a poner por delante a las guerreras con un sorprendente centro-chut.

El conjunto tinerfeño salió al campo más incisivo que su rival y dominó el juego durante los primeros compases del partido. A los diez minutos llegó la primera ocasión clara de la mañana cuando María José Pérez estrelló en el larguero un centro que se envenenó. Poco después, la propia atacante blanquiazul volvió a avisar, en esta ocasión con un chut potente que la guardameta Enith despejó a córner.

Pasados los primeros 20 minutos de la contienda, el Valencia se acercó por primera vez al arco defendido por Aline Reis. La brasileña estuvo atenta y detuvo sin problemas. Superada la media hora Pisco lo intentó con un tiro que detuvo Aline, y fue a falta de cinco minutos para el descanso cuando Blom adelantó a las tinerfeñas al concluir una buena jugada colectiva y aprovechar la asistencia de Pisco. La última oportunidad de gol de la primera mitad fue para Asun en un contraataque, pero Aline Reis estuvo excelente para evitar el tanto.

Tras el descanso mejoró sus prestaciones el Valencia ante una UDG Tenerife Egatesa algo desconcertada. Pudo empatar Paula Guerrero con una volea desde el punto de penalti que se fue arriba a los pocos minutos de la reanudación. Tras diez minutos de la segunda mitad, Aline Reis cometió un penalti que transformó Salmi para igualar el resultado.

El conjunto tinerfeño no perdió la concentración ante el empate valencianista y a los 67 minutos de partido Aleksandra volvió a adelantar a las guerreras con un centro-chut desde el costado derecho que cogió desprevenida a Enith. El Valencia trató de volver a igualar el marcador y gozó de buenas oportunidades como un cabezazo de María Jiménez que Aline Reis despejó a córner. Martín-Prieto anotó la sentencia a falta de pocos minutos para el final, pero su gol fue anulado por fuera de juego. Supo sufrir la UDG Tenerife Egatesa en los instantes finales y consiguió llevarse los tres puntos de Valencia. Un triunfo que consolida a las de Francis Díaz en la cuarta plaza de la clasificación y mantiene vivo su sueño europeo. Ese objetivo se acerca por el tropiezo del tercer clasificado, un Atlético de Madrid que no pasó del empate en el campo del Deportivo Alavés (1-1). La distancia con las rojiblancas esa ahora de solo un punto, aunque las tinerfeñas han jugado un partido más. El Granadilla recibirá este miércoles al Sporting de Huelva en La Palmera.

A Francis Díaz no le cuesta mostrarse cauto. No se deja llevar por la euforia. El entrenador tinerfeño se siente orgulloso de sus jugadoras, pero recuerda que «todavía queda mucho por delante». Refiriéndose a la clara oportunidad que tiene la UDG Tenerife de luchar por clasificarse para las competiciones europeas, el técnico advirtió de que no va a «vender nada que no esté asegurado». Díaz destacó que las posiciones altas de la tabla «están destinadas para los equipos que están en mejor forma y trabajan de manera contundente», y afirmó que el Granadilla mantiene su «idea y el discurso de cada semana», con el propósito de «seguir compitiendo aun buen nivel, sin olvidar que la categoría es muy difícil». «Supimos sufrir ante la exigencia del rival y logramos un triunfo importante», añadió el técnico. El partido de ayer dejó la jugada polémica del penalti a favor del Valencia, sin consecuencias en el resultado. Francis indicó que desde su posición no pudo ver la jugada con claridad, pero contó que, según sus futbolistas, no hubo falta.

Aline Reis jugará este miércoles su último partido con la UDG Tenerife. Será en La Palmera, ante el Sporting de Huelva. La guardameta internacional por Brasil publicó ayer, en sus redes sociales, una carta en la que anuncia que «después de un magnífico viaje» de 20 años como futbolista, «llegó el momento» de despedirse de su último equipo, el Granadilla. «El miércoles jugaré mi último partido como futbolista profesional», advierte Aline. Su baja coincide con la incorporación a la plantilla de Noelia Ramos.

Francis Díaz: «Supimos sufrir»

Aline Reis se despide este miércoles