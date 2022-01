El Granadilla confirma a Noelia

La guardameta internacional tinerfeña Noelia Ramos volverá a defender la portería de la UD Granadilla Tenerife cuatro años y medio después de que lo hiciera y tomara rumbo a tierras peninsulares para ampliar su carrera deportiva. En este caso, la jugadora lagunera ha firmado hasta el término de la temporada 23/24 con las blanquiazules, conjunto en el que coincidirá con su hermana gemela Natalia, defensa del equipo granadillero.

El regreso a la Isla de Noelia se produce tras marchar con 18 años al conjunto del Levante, equipo que defendió la temporada completa 2017/2018. Con posterioridad, la tinerfeña, tras destacar en la portería de las levantinas y continuar en el ámbito de la selección española, recibió una oferta del Sevilla FC, conjunto el andaluz en el que estuvo enrolada entre 2018 y hasta hace apenas un par de días.

Precisamente, el pasado martes la jugadora anunciaba la salida del club sevillano tras cuatro temporadas defendiendo la camiseta blanquirroja. En este caso, fue la propia deportista la que pidió la salida voluntaria del equipo hispalense por motivos personales que hasta el momento no ha querido desvelar.

No obstante, la guardameta ha dado las gracias a la afición sevillista a través de las redes sociales tras este periodo de tiempo que permaneció allí, agradeciendo la atención que ha tenido a lo largo su estancia en el club. Además, agradeció la oportunidad que le dio en su día el Sevilla para jugar al máximo nivel deportivo, disputando un total de 34 encuentros oficiales en la élite del fútbol femenino español. Pese a iniciar la temporada como titular en el club andaluz, la tinerfeña fue perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas.

En cualquier caso, y de forma casi inmediata, la desvinculación de Noelia con el Sevilla produjo un efecto dominó en Tenerife, que ha supuesto que el UD Granadilla pensara en reforzarse desde la portería. Lo que fue un rumor se convirtió ayer en una constatación, ya que el club confirmó la firma del contrato hasta la temporada 2024.

Ramos debutó con el representativo tinerfeño con solo 14 años en categoría nacional, en el curso de la creación del club (2013/14). Su proyección y talento no pasaron desapercibidos desde sus comienzos, contando para los distintos seleccionadores nacionales en categorías inferiores, y conquistando dos Europeos (Sub 17 en 2015 y Sub 19 en 2017), al margen de ser nombrada Guante de Oro a nivel individual por su rendimiento en el Mundial Sub 17 disputado en Jordania en 2016.

Noelia, que vivirá su segunda etapa en la UD Granadilla Tenerife, afirmó ayer que «estoy agradecida al club que me vio crecer desde mis inicios por poder disfrutar en casa. Me siento muy feliz con esta oportunidad». Sergio Batista, presidente del representativo femenino, por su parte, ha expresado que «se trata de una jugadora a la que hemos visto crecer, ya sabe lo que significa formar parte de esta familia y es una satisfacción volver a tenerla con nosotros».