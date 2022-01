Otro partido con la suerte esquiva para el Mensajero. El equipo palmero perdió ante un Don Benito dirigido por un viejo conocido del club rojinegro, Roberto Aguirre. Los locales tuvieron el control y consiguieron lo más complicado, neutralizar la ventaja adquirida por su oponente a falta de 10 minutos para el 90. De ahí al final, sufrió el mazazo del segundo gol, esta vez sin margen para reaccionar.

El estadio Silvestre Carrillo mejoró la media de afluencia para alentar a su equipo. La contienda era de suma importancia, y es que visitaba el recinto de la avenida El Puente un rival directo por eludir las plazas bajas de la tabla clasificatoria. Los locales eran conscientes de ello y quedó de manifiesto desde que echó a rodar el esférico.

El juego se desarrollaba en campo extremeño. Los rojiblancos se limitaban a defender ante un equipo que, con sendos desmarques de Salifo y Edu Salles, se aproximaba con cierto peligro a la portería defendida por Sebas Gil.

El primer intento de los de Yurguen Hernández, un remate alto de Eslava. Con jugadas trenzadas, cayendo a banda y a través del balón parado. Los mensajeristas no velaban armas, al contrario, había que conseguir romper el 0-0. Sin embargo, el único acercamiento dombenitense, objeto de un penalti que transformó Abraham Pozo. En la antesala, Salifo derribó a Drammeh (39’).

Los rojinegros no bajaron ni un ápice la intensidad. No daban ni un balón por perdido, de ahí se originó la ocasión más clara. Sebas Gil intervino para evitar el tanto de un Mensa que había generado por dentro y por fuera. Estaba siendo netamente superior.

Robaina, debut y expulsión

En la segunda mitad y con el resultado a favor, el Don Benito dio un paso atrás en pos de defenderse ante un equipo con hambre de empate. Yurguen apostó por hombres de refresco, entre ellos, Toni Robaina, cuyo debut fue de infausto recuerdo puesto que fue expulsado 13 minutos después de que ingresara en el tapete.

Y hasta con uno menos, insistió. El Mensajero fue un incordio para la retaguardia visitante, que tuvo que emplearse a fondo para mantener la renta. En su cometido, ocasionó un penalti que transformaría Ruymán Arteaga en el minuto 80.

Del 2-1 a un 1-2. Mazazo para la parroquia local. Un saque de esquina rojiblanco supuso un desajuste defensivo que aprovechó Álex Jiménez (85’).

Otra mañana de mala suerte, pero la escuadra palmera no se rinde. Ahora le toca reponerse. En seis días, duelo en la parte baja de la tabla clasificatoria: Tamaraceite-Mensajero.

Hernández: «Me da rabia»

Yurguen Hernández no ocultó su frustración por el resultado de un partido en el que no notó dejadez por parte de sus futbolistas, sino todo lo contrario. «¿Se ha visto a un equipo sin alma?», cuestionó el técnico del Mensajero. «Nos quedamos con un hombre menos y fuimos a por el partido», añadió Yurguen. «Se ve que estos chicos mueren por ganar y me da rabia que no hayamos tenido recompensa», lamentó sin la intención de poner excusas. «Los resultados mandan», recordó Hernández, quien optó por no quejarse del arbitraje. «Es fácil atacar a los jugadores y al cuerpo técnico, y lo entiendo, porque la mayoría de la gente del fútbol es forofa y quiere que su equipo gane como sea. Hemos jugado partidos en los que no hemos estado a la altura, pero no es el caso de este», afirmó Hernández.