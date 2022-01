Ningún equipo de la Liga Iberdrola se le resiste al Sanaya Libby’s La Laguna. Ayer se impuso al Sant Cugat (3-0), el último rival que se le había atragantado. Lisbet Arredondo y Belly Nsunguimina, con 19 y 14 puntos, respectivamente, fueron las máximas realizadoras de un plantel que volvió a brillar.

Eso sí, las catalanas no lo pusieron fácil y supieron rearmarse con un parcial de 0-5. Newsome fue la arquitecta capaz de cambiar el juego y desactivar –por poco tiempo- a las blanquiazules (7-11).

Juan Diego García lo paró y el equipo reaccionó. Primero, merced a errores no forzados y, poco después, con la enésima irrupción de Arredondo que, por las alas, neutralizó el doble bloqueo del Sant Cugat; no obstante, no fue hasta el punto 19 cuando el Haris volvió a poner el iguales.

La paridad fue máxima y, en esos contextos, el Haris ha demostrado sobradamente que se sabe mover. Un doble bloqueo sobre zona cuatro y un zaguero de Lisbet Arredondo sirvieron para sentenciar el primer set (25-22).

La inercia positiva llevó a las tinerfeñas a imponer su ley. Ya los ataques rivales no eran tan agresivos, y eso otorgaba más posibilidades a las blanquiazules (13-7).

Aranda leía bien y salvaba bolas que parecían irse al abismo. La ventaja era suficiente y Juan Diego apostó por rotar en ataque, donde Lucía Prol hizo dos puntos claves para el definitivo (25-18).

Las locales disfrutaban y eso se notaba, sobre todo cuando le tocaba armar los ataques. Eso, sin desmerecer una defensa que no dejó caer ninguna bola en los primeros 26 puntos del que sería el último set del partido (25-20).