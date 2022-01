Despiece

Lisbet Arreondo (Villaclara, 1987) es una de las jugadoras más destacadas del CV Haris, equipo que ha sabido superarse después de un inicio muy irregular que generó muchas dudas entre los aficionados. Tres meses después, la cubana y sus compañeras lideran la clasificación de la Superliga Femenina con opciones de título y un recorrido en Europa del todo satisfactorio. ¿Y cuáles han sido las claves de la transformación? "Confianza y trabajo".

¿Qué valoración hace del primer tramo de la temporada del Haris?

Creo que ha sido muy bueno y porque el equipo ha ido creciendo. Hemos ido de menos a más. Empezamos la temporada un poco irregular, como se sabe, y luego hemos encontrado nuestro ritmo y nivel. Estamos trabajando duro.

¿Pero existieron dudas en el seno del equipo?

No. Siempre hemos sido conscientes del nivel que tenemos, tanto como equipo o jugadoras hablando en términos individuales. Solo teníamos que adaptarnos y acoplarnos con las que llegaron. Al final esa confianza nos sirvió de mucho y salió todo bien.

Entonces fue la confianza la fórmula para gestionar los peores momentos.

Sí, porque no hemos dudado ni de nosotras ni del nivel que podríamos dar. Lo tenemos clarísimo, somos un equipazo y lo digo con muchísima humildad. Sabemos que tenemos nivel para hacer grandes cosas esta temporada. Sobre todo creo que somos valientes y no tenemos miedo a las adversidades. Aunque las cosas salgan mal siempre trabajamos y a la espera de lo próximo que venga sin importarnos.

El equipo se ha mostrado mucho más solvente, la verdad, pero más allá de la confianza, ¿cuáles han sido las claves para entender la quinta marcha del equipo?

El trabajo realizado día tras día y la seriedad que le hemos imprimido. Al principio no estábamos bien, pero sí seguras de que íbamos a mejorar. ¿Cómo? Pues con el trabajo duro enfocado a todos los detalles técnicos y estratégicos que teníamos que recalibrar. Pero nunca pasó por nuestras cabezas rendirnos ni bajar los brazos, sino solo el trabajo que teníamos que realizar día a día y ser muy competitivas a todos los niveles como equipo.

Y ahora llega lo más complicado. Están liderando la clasificación, pero les queda mantenerse hasta el final de temporada ahí. Esta semana, sin ir más lejos, les enfrenta al CV Sayre. ¿Qué se espera de este encuentro?

Bueno, vamos tranquilas porque tenemos un buen nivel en estos momentos. Obviamente, no es un rival fácil porque cualquier equipo en esta liga te puede dar un buen susto. Vamos a darlo todo porque hay que recordar que en la primera vuelta ya perdimos contra ellas. Así que vamos un poco en plan revancha (risas).

Viendo la tranquilidad con la que afrontan el encuentro, lo que está claro es que no se pueden confiar.

No, para nada. Estamos trabajando con muchísima seriedad, no solo en el campo sino en otros muchos aspectos, incluida la parte psicológica, y sabemos que esto no es una broma. No vale decir 'ahora estoy ganando y venimos aquí a reirnos de los contrarios', no. Vamos a jugar bien, a intentar ganar y sacar la victoria y seguir por el camino que andamos para llegar en la mejor forma posible a Europa, que es lo primero, luego para la Copa, y mas tarde a los play-offs.

Precisamente en Europa se enfrentan a un 'miura', el Panathinaikos, un equipo muy poderoso.

Pues sí, también es un equipo que tiene una afición fenomenal que se toma el voleibol muy en serio.

¿Y cómo se afronta este partido, como un premio o una oportunidad?

Las dos cosas. Es un premio por lo que hemos jugado y trabajado para llegar donde estamos. Nos merecemos llegar y no importa lo que pase. Estamos felices dónde estamos, pero nos vamos a dejar la piel para avanzar, ganarles y llegar a los cuartos de final. Si no pasáramos, pues estaríamos agradecidas por lo hecho hasta ahora.

La pregunta del millón. ¿Puede haber título este año? ¿Se puede pensar en eso viendo la trayectoria del equipo?

Yo diría que sí (risas) y quiero la Copa y la Liga. Sé que estamos por buen camino, y no es ser chulitas como se dice aquí, pero la verdad es que no puedo decir que no los quiero. Nosotros trabajamos para intentarlo. Ese es el objetivo y ese es el buen camino. Si seguimos así podemos conseguirlo. Por lo menos llegar a las finales, dar guerra y ser competitivas.

A nivel personal, ¿en qué estado de forma se encuentra?

Bien, estoy a tope y en el club estoy contenta y feliz de la oportunidad del Haris, de la que no me arrepiento. Agradecida con el club por la oportunidad y la confianza. Somos una auténtica piña y eso se nota en la consecución de objetivos.

Y destacada la sociedad conformada con Patricia Aranda que al final redunda en el juego del equipo.

Fenomenal. La verdad es que compartir cancha con Patri es brutal, tanto dentro como fuera.