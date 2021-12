Canarias agasaja a sus olímpicos

Canarias reconoció ayer el enorme esfuerzo realizado por los deportistas y otros participantes –caso de técnicos y árbitros– del Archipiélago integrados en la representación española en la última edición de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Lo hizo por medio de un acto que tuvo lugar en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, evento organizado por el Ejecutivo autonómico y presidido por el máximo rector canario, Ángel Víctor Torres. El reconocimiento contó con una nutrida representación de los agasajados, si bien las fechas y los problemas derivados del covid provocaron alguna que otra ausencia destacada.

36 representantes.

Torres subrayó que, con 26 deportistas, siete técnicos y tres árbitros, esta «es la representación más numerosa que ha tenido Canarias en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos». «En total, 36 hombres y mujeres del Archipiélago que han llevado con orgullo nuestra bandera y la de España a la mayor cita deportiva del mundo», explicó igualmente. El presidente del Ejecutivo regional hizo referencia a que todos ellos «se enfrentaron a los mayores obstáculos que planteó el 2020». «Un año maldito por culpa de esta pandemia que, al final, doblegaremos gracias a la voluntad y el esfuerzo de todos. Ustedes se sobrepusieron a ese año prácticamente baldío, con entrenamientos complicados o incluso inexistentes para los deportes de equipo», expresó el político socialista.

París en el horizonte.

«La pandemia ni los desanimó ni los detuvo y aquí están los resultados: cuatro medallas y nueve diplomas olímpicos conseguidos. Gracias por su esfuerzo, por representar a su tierra de la manera que lo hicieron. Espero ver a muchos de ustedes y a muchos más si cabe en París 2024», concluyó Torres.

La ilusión de Pedri.

Uno de los grandes ausentes en la cita de ayer fue el teguestero Pedri, que si bien estuvo representado en el acto por sus padres, tuvo la deferencia de entrar en directo por medio de una videoconferencia. «Es una pena no poder estar ahí», se lamentó el futbolista del FC Barcelona, que excusó su ausencia a que debe permanecer en la Ciudad Condal para terminar de recuperarse «lo antes posible de la lesión» que arrastra desde hace varias semanas. Cuestionado por si este 2021, tanto a nivel individual como colectivo –incluida una medalla de plata olímpica–, ha colmado sus propósitos, el tinerfeño fue claro. «Creo que me faltan muchas por conseguir, y aunque es verdad que he ganado muchas cosas en muy poco tiempo y todo ha pasado muy rápido, me queda muchísima ilusión por dentro para seguir mejorando y para darle alegrías a esta tierra», expuso el isleño, que admitió igualmente «haber llevado siempre con orgullo» el ser canario.

La despedida de Sergio.

Tampoco pudo acudir al acto de ayer –como en el caso de Pedri fue su padre el encargado de representarlo– Sergio Rodríguez. El base lagunero, confinado en Milán por un brote de covid que afecta estos días a su equipo, el Armani, remitió un vídeo de agradecimiento. «El baloncesto no para en estas fechas, por lo que me ha sido imposible estar en Tenerife para esta cita», expuso de entrada el Chacho. «Estos han sido muy últimos Juegos Olímpicos como deportista», reconoció Rodríguez, que se descarta así para la cita de París 2024. El de El Ortigal se queda con el hecho de haber «disfrutado», a la vez que admite que «ha sido un orgullo haber representado» a su «tierra» y a su «país en un evento de estas características».

Y el recuerdo a La Palma.

Tanto Pedri como Sergio tuvieron en sus alocuciones palabras de apoyo para con el pueblo palmero. «Sabemos que no lo están pasando muy bien, pero seguro que muy pronto todo saldrá hacia arriba», dijo el teguestero, mientras que Rodríguez envió «un abrazo muy especial a La Palma y a los palmeros».