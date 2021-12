Potencialmente de ‘playoff’

Los 38 puntos con los que el Tenerife finalizó la primera vuelta del calendario de Liga de Segunda no son garantía de nada, pero sí anticipan lo que seguramente será un cierre de curso lleno de emociones fuertes, de las que gustan, las que tienen que ver con la lucha por el ascenso a Primera División.

Los antecedentes desde que se instauró el actual formato para dar el salto a la máxima categoría, en la campaña 2010/11 –suben de manera directa los dos mejores y promocionan los cuatro siguientes disputando una última plaza–, sirven de bola de cristal para apostar, como mínimo, por la presencia de los blanquiazules en las eliminatorias que se celebrarán en junio.

El equipo de Ramis comenzará la segunda vuelta situado en el tercer puesto, a un punto del segundo, el Eibar, y con un margen de siete respecto al séptimo, una Las Palmas que, precisamente, será su rival en el próximo partido.

En las once últimas temporadas, todas las que se han disputado con el citado modelo de ascensos, ningún club con más de seis puntos de distancia con el séptimo clasificado a estas alturas del calendario se quedó sin jugar el playoff... O sin subir. Solo existen tres casos de conjuntos que también completaron los 21 primeros partidos con una renta de más siete, el Real Valladolid del curso 2014/15, el Huesca del 2017/18 y el Granada del 2018/19. La escuadra blanquivioleta se conformó con intentarlo en una promoción de mal recuerdo, mientras que los otros dos clubes sí ascendieron por el conducto más rápido, sin tener que jugar las eliminatorias.

Otra manera de medir las posibilidades del representativo está en el repaso de los resultados obtenidos al final de la Liga por los equipos que cerraron la primera vuelta con más de 37 puntos. Un total de 28 igualaron o superaron la cota en la que ahora están los blanquiazules, y solo uno se quedó fuera de los seis primeros puestos en la jornada número 42. Esa excepción fue la del Cádiz en la campaña 17/18. La escuadra entrenada por Cervera pasó de ser subcampeón de invierno, con 39 puntos, a marcharse de vacaciones en verano siendo noveno, con 64. Quitando esta salvedad, sumar 38 puntos o más al término de la primera vuelta ha sido sinónimo de éxito, al menos en lo referente al objetivo de acceder al playoff.

La referencia más cercana de competidores con números idénticos a los del Tenerife aparece en la Liga 14/15, en la que se formó un triple empate a 38 puntos entre Valladolid, Girona y Sporting. Los gijoneses subieron como segundos, mientras que pucelanos y gerundenses cayeron en las eliminatorias. Antes, en el ejercicio 12/13, ocurrió lo mismo, pero con Almería, Alcorcón y, de nuevo, Girona. El desenlace fue parecido. Solo cruzó uno la meta, el Almería, pero superando la promoción.

Los números respaldan la candidatura del Tenerife, aunque todavía queden 21 partidos por delante. De puertas adentro, el mensaje es de prudencia. Ramis apeló antes del 0-2 en La Romareda al «todavía no se ha conseguido nada». El tarraconense ya conoce el camino. En su caso, con un final no deseado. Condujo al Albacete al playoff de la temporada 18/19 tras sumar 39 puntos en la primera vuelta. No pudo pasar del enfrentamiento de semifinales.