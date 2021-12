«En el Echeyde no siento que debo, sino que quiero hacerlo»

No jugaba desde el 7 de agosto de 2021. ¿Puede ser?

Si esa fue la fecha de la final olímpica de Tokio, es así. Ni había jugado ni había entrenado.

¿Por qué decidió finalizar su carrera en el waterpolo de alta competición con solo 28 años?

La verdad es que ya lo había dejado antes durante unos meses, así que no sé si sorprendí tanto. Tenía un contrato para ir a jugar a Grecia después de los Juegos Olímpicos, pero también otros proyectos entre manos, y decidí que era el momento de dejar el deporte de alta competición. Pensé que era el momento y sigo pensándolo. Creo que hice lo correcto. Estar en el Echeyde es solo una forma de terminar esta etapa transmitiendo lo que he aprendido durante estos años a gente joven que tiene ganas de mejorar y seguir creciendo, e incluso apoyar un proyecto como el que se está formando en la Isla. Ya sabemos que jugar al waterpolo fuera de Cataluña es complicado, así que queremos promocionar más este deporte en Tenerife, a ver si se logra un poco más de dinero para que vengan otras jugadoras y las niñas se sigan enganchando.

Volviendo a su decisión de no seguir jugando, no se ven muchos casos como el suyo.

Pero debería ser siempre nuestra decisión, la del deportista. Parece que es algo que está muy mal visto y no sé si en otros deportes también pasa. Irte de un equipo en la mitad de la temporada es como un sacrilegio, es como si no se pudiera hacer. Al fin y al cabo, es un trabajo. He sido profesional, era mi trabajo y siempre pensé que lo podía dejar cuando quisiera. Es un contrato, y los contratos se pueden romper. Si no te ves capaz, no te apetece continuar en un proyecto o es el momento de dejarlo, lo dejas. Es mejor irte a tiempo que no tarde y mal.

¿A qué edad empezó?

A los ocho años. Mi hermano y mi hermana jugaban. Empecé porque hice unas pruebas para entrar en natación y no me cogieron porque era muy mala en braza, con 7 años. Fue un poco fuerte, porque no sé si a esa edad alguien hace algo tan bien. Pero tuve la suerte de que había un entrenador en Mataró que sí me permitió jugar. No había equipos de niñas pequeñas. En Mataró decían que las niñas no podían jugar siendo tan jóvenes. Pero este entrenador sí me dejó entrenar y jugar un torneo. De ahí empezaron a entrar más niñas. El waterpolo femenino empezó en Mataró unos años antes y con este paso logramos que el mixto lo fuera de verdad a partir de benjamín.

¿El waterpolo es un deporte más duro de lo que parece? Esas jornadas de entrenamiento de 8 horas al día...

En la selección sí es así, como mínimo. De alguna forma, es el privilegio y la pesadilla de los deportes de agua. Se puede entrenar mucho porque no hay impacto, pero también es un infierno porque entrenas demasiado. Es bueno y malo a la vez. Es un deporte en el que no hay lesiones de estrés más que de muñecas, hombros y caderas, y es poco comparado con el fútbol, el baloncesto, el balonmano... Nuestros tobillos no sufren y las rodillas lo hacen de forma menos agresiva, y se nota un montón reflejado en horas.

Y tras 20 años, opta por dejarlo habiendo sido subcampeona olímpica dos veces y levantado muchos más títulos.

En realidad, lo de estar en unos Juegos nunca fue mi objetivo. Casi me tropecé con ello. A los 19 años no sé hasta qué punto son claros los sueños. Fue bonito, luego duro y logré que acabara siendo bonito, así que estoy contenta.

Después de tanto tiempo practicando waterpolo, supongo que tendría ganas de jugar.

Me gusta mucho. Pero jugar, jugar. La palabra jugar normalmente implica ser profesional. He hecho un poco como Albert Español –entrenador y jugador del Echeyde masculino–, he seguido un poco su experiencia. De momento no vivo en la Isla, pero... Albert estuvo jugando a un nivel altísimo y terminó aquí con un proyecto muy bonito, con muchas ganas y mucha ilusión de tirar hacia delante. Yo trato de aportar mi granito de arena haciendo como él, viniendo aquí, pasándolo bien, con menos presión, sin sentir que debo, sino que quiero hacerlo.

¿Qué tal el reencuentro con una piscina?

El nivel de la Primera División es bajo comparado con el nivel al que estaba acostumbrada, así que tampoco ha sido un problema volver a jugar, de momento, porque no llevaba tanto tiempo sin competir. No ha sido un reto tan grande. Lo importante es que estoy contenta por poder ayudar. Me han acogido muy bien. Las chicas son geniales y está siendo muy fácil jugar con ellas.

¿Se lo pensó mucho a la hora de aceptar la oferta del club?

Lo cierto es que les dije que me podía comprometer solo hasta que pudiera: si podía ir un fin de semana a jugar, sí; si no, no. Y ya está. Hablé con Gegé –jugadora del Echeyde– y con Albert. Él me pidió que viniera, que disfrutara de la Isla, del sol, del surf, del buceo... Y que jugara un poco al waterpolo, que también me gusta. Me convencieron fácilmente. Ademas, en Barcelona hace frío y aquí se está muy bien. Es genial.

¿Qué objetivos se marca?

Como comenté antes, tengo un par de amigas en el Echeyde con las que había jugado. Con Gegé jugué hace 12 o 13 años y me hacía ilusión volver a coincidir con ella. Pensé que era una buena manera de acabar mi carrera en el waterpolo... O lo que sea. Era una bonita forma de cerrar esta etapa. Lo cierto es que me gusta mucho jugar, pero no es fácil hacerlo a un nivel alto y sin tanto compromiso, y aquí me daban la oportunidad de jugar de una forma más relajada, tener la oportunidad de trasmitir todo lo que he aprendido, enseñar a las peques, aportar mi experiencia... Y aparte de eso, despedirme jugando con mis amigas. Tenerife lo tenía todo, y el sol, que es importante también.

¿Había estado en la Isla?

No. Estuve con la selección en Gran Canaria, pero no pudimos ver nada. Básicamente, esta es mi primera vez en Canarias y lo estoy disfrutando muchísimo. Es un sitio genial. Me está encantando.

Entonces, sin planes a largo plazo con el Echeyde.

Tengo otros planes que quiero llevar a cabo. Mi tiempo está invertido en otra cosa. Vendré cuando pueda. Por ejemplo, hay un partido en Horta y lo jugaré porque estaré allí. Y ya veremos.

Ha nombrado varias veces a Albert Español. Supongo que es toda una garantía su presencia en el Tenerife Echeyde.

Tiene las ideas muy claras y un proyecto muy bonito montado, cuya evolución es de unos cinco o diez años, pero lo quiere acelerar para que esté consolidado antes. Para ello necesita gente. Si quieres un equipo que esté arriba, ahora mismo hace falta gente de fuera como yo. Pero el objetivo es que sea un equipo de Canarias.

¿Qué valor le da a la existencia del proyecto del Echeyde lejos de la verdadera cuna del waterpolo, situada en Cataluña?

En parte, lo que he venido a hacer aquí es darle visibilidad a este deporte. El waterpolo es una modalidad muy bonita, y ya que los chicos llevan años en División de Honor, ¿por qué no las chicas ? Me gustaría poder aportar lo suficiente como para que a los padres de las niñas les apetezca decir: vamos a probar. Eso sería genial, aunque fuera solo una niña la que se apuntara al Tenerife Echeyde.

¿Ve posible el ascenso?

No es imposible. Se podría subir esta temporada. Queda mucho por trabajar, pero si el grupo acaba consolidándose del todo, se podría conseguir. Hacía falta alguien que hubiera jugado mucho tiempo a un nivel alto, aunque ya tenían a Alba Sánchez y a Gegé.

Ha destacado la labor formativa que se está instaurando en el club. ¿El verdadero reto está en la creación de una cantera?

Entiendo que en Cataluña es más fácil que se cree una comunidad relacionada con el waterpolo por varios motivos, porque lo desplazamientos son más fáciles, porque allí la mayoría de los clubes son privados y tienen sus piscinas.... Aquí, por lo que veo, no es así. Pero tiene mucho sentido que en una Isla se practiquen deportes de agua. Dudo que no haya mucha gente aquí que no sepa nadar. Supongo que hay una cultura de agua brutal, y con el waterpolo podría subir más el nivel de disfrutar de otra manera del agua.

De hecho, una parte de la plantilla es tinerfeña.

Están las hermanas Elena y Julia, la capitana Sarai, Romina... Es la mitad de la plantilla, pero es poco. La verdad es que no lo hacen nada mal. La capitana lleva solo dos años jugando y yo llevo 20. Si hubieran estado en un club catalán, lo harían todavía mejor por el hecho de que allí hay mucha más competencia y se coge más experiencia. Pero el objetivo es que pase eso, que se cree más competencia para que sigan creciendo.