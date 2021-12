Un Mensajero gris no pasa del empate en casa

El Xerez Deportivo FC se llevó un punto de su visita al Silvestre Carrillo en un competido partido que acabó sin goles. Por momentos, los andaluces fueron superiores a su rival y dispusieron de las ocasiones más claras, pero la falta de acierto penalizó a los de Pérez Herrera.

Comenzó el cuadro forastero muy enchufado en el partido, con una presión alta que obligaba a los locales a buscar desplazamientos en largo. De hecho, en la primera acción de peligro, Bello colgó una falta lateral que consiguió despejar la defensa cuando el balón se dirigía a portería.

A los ocho minutos fue Goma quien probó fortuna con un disparo desde fuera del área que no encontró portería y en la más clara del primer tiempo, Nauzet sacaba una mano salvadora al disparo de Rueda para evitar el 0-1. El dominio xerecista no se llegó a transformar en goles. En el segundo periodo, el conjunto local dio un paso al frente y comenzó a generar mayor sensación de peligro en área contraria, también sin gol.

Yurguen: «Hay que hacer autocrítica»

Yurguen Hernández, técnico de los locales, no quedó nada satisfecho con la puesta en escena de los suyos. «No competimos como lo habíamos hecho en partidos anteriores. La predisposición del futbolista la veo y la entrega, también. Pero eso no basta, hace falta mucho más», demandó el preparador rojillo, quien optó por «hacer autocrítica, empezando por el propio banquillo». A su juicio, el cuadro palmero no dio la mejor versión de sí mismo en su duelo de ayer frente al Xerez Deportivo. «Sobre todo en la primera mitad, la sensación era que no estábamos finos y se nos iban los controles, incluso los pases más sencillos. Eso ya fue síntoma de que no fue nuestro día», cerró.