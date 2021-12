Otro buen día de la UDG Tenerife

Nada más arrancarse la contienda, Aline Reis tuvo que emplearse a fondo para mandar a córner un mano a mano con Arola Aparicio. La respuesta se produjo con un remate a la media vuelta, desde fuera del área, de María José Pérez, que atrapó sin problemas Malena.

Superado el cuarto de hora, Natalia acarició el 0-1 con un remate, a la salida de un córner, que se fue fuera por muy poco. En la siguiente jugada, un despeje forzado de Aline Reis rechazó en Arola Aparicio y el balón se marchó muy cerca de la portería visitante.

Un cabezazo de María José, tras una jugada ensayada, estuvo a punto de convertirse en el primer tanto. Se vio un juego intenso en el que el bando de Ana Junyent gozó de las ocasiones más claras durante la primera media hora para romper el empate inicial.

En el minuto 35, el Granadilla tomó el mando con una jugada en la que María José Pérez, muy incisiva, penetró por línea de fondo para lanzar un remate, que lo rechazó la portera Malena, quedando el balón para que la belga Jassina Blom sacara un remate de cabeza bombeado, que se le coló por alto a la cancerbera armera.

Acto seguido, María José se sacó un remate de volea, desde fuera del área, que se colaba por la escuadra, pero que lo mandó a córner Malena con una soberbia parada. El Eibar buscó la igualada antes del descanso, pero un sólido equipo de Francis Díaz lo evitó.

Tras la reanudación, el Granadilla amplió distancias con un centro desde línea de fondo de Pisco, que lo cabeceó cruzado Martín-Prieto a la red. Acto seguido, la sevillana pudo dejar sentenciado el partido pero su tiro se marchó por encima del travesaño. El bando de Francis Díaz manejó con claridad los tiempos para impedir que las armeras disfrutaran de claros acercamientos.

En el minuto 88, Kundananji se marchó en velocidad para sacar un disparo desde fuera del área que atrapó Aline. El Granadilla pudo cerrar el partido con un remate cruzado de Ange Koko, que se fue desviado. Además, Wilmary estrelló un balón en el larguero.

Díaz: «La permanencia, más cerca»

La visión desde el quinto puesto de la clasificación no modifica la perspectiva de la UDG Tenerife. Su entrenador, Francis Díaz, sigue situando el objetivo principal en una permanencia que todavía no es matemática, aunque poco le falta. Tras lograr «tres puntos importantes» en Mintxeta, recordó que su equipo está «más cerca de la permanencia». Eso sí, el técnico no renuncia a «soñar» con otra metas, siempre siguiendo la pauta de «pelear cada partido» con la intención de ganar. «Pero no hay que desviar la atención», añadió antes de apuntar que la UDG Tenerife es un equipo «modesto». En cuanto al encuentro con el Eibar, felicitó a sus jugadoras porque supieron interpretar el «plan» que diseñaron durante la semana. La próxima jornada, para cerrar el año 2021 en La Palmera, duelo con el cuarto de la tabla, el Athletic.