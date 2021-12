La eterna sonrisa de Atenery Hernández quiere brillar en Uzbekistán

Tras varios años lastrada por las lesiones –en especial hombro y rodilla– Atenery Hernández vuelve a sonreír. Siempre lo ha hecho por fuera. Ahora, según admite, también recobra esa satisfacción interior. «Tanto mental como físicamente creo que llego muy bien, ya que he estado preparando la competición de una manera muy estable, sin altibajos y de la que he disfrutado muchísimo. Estoy cerca de mis mejores registros», explica como argumentos la lagunera, que ya empezó a ver la luz al final del túnel en los pasados Iberoamericanos.

«Creo que estoy mejor que en el Iberoamericano de Colombia; puedo superar esas marcas»

Ahora, en Uzbekistán, tratará de ratificar ese regreso a su mejor versión. Y lo intentará hacer impulsada por el reencuentro con Víctor Galván, al que considera algo más que un mero padre deportivo. «Fue el que me hizo la captación en el colegio a los ocho años; el que me inculcó los valores del deporte y el que me hizo como atleta y como persona. Muchas veces paso más tiempo con él que con mi familia, por lo que terminar estos últimos años de carrera junto a él es un plus para mí. Nos conocemos muy bien, sabe sacarnos ese extra en un día malo, y eso hace que afronte el Mundial con muchas ganas. Solo quiero que llegue el día y poder expresar todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos meses. Disfrutar y avanzar», expresa la tinerfeña.

Lo hace con convicción y a pocas horas de partir hacia Taskent, momento en el que sí se atreve a decir que está «mejor que en Colombia». Su objetivo, «superar aquellas marcas». Habla de 103, 85 y 188 kilos en lo que suponen sendos récords de España en su nueva categoría, la de -55. «No me conformo con eso. Voy a más y creo que estamos capacitados para hacer más y firmar una buena actuación», expresa Ate, para la que «todo lo que sea estar entre las 10 mejores del Mundo» la «dejaría bastante contenta». Por constancia se lo merece.