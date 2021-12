Un chicharrero que cotiza al alza

Si se confirman las informaciones que apuntan varios medios polacos, el tinerfeño Erik Expósito podría convertirse en protagonista de uno de los grandes traspasos del fútbol de este país. Yde media Europa en estos tiempos que corren, de precariedad y de crisis. La cifra a la que está dispuesto a llegar por el ariete el histórico Ferencvaros –tantas veces rival de los equipos españoles en Europa– ronda los dos o tres millones de euros, justamente lo que pide el Wroclaw, actual equipo del profesional chicharrero.

La noticia no llamaría la atención si no fuera porque Expósito pasó sin pena ni gloria por los equipos españoles donde militó (de LasPalmas se fue cedido al Córdoba)y porque nunca antes su nombre había sonado con tanta fuerza como en estos momentos. Sus goles en Polonia le han convertido en hombre de portada de los medios deportivos de aquel país; e incuestionablemente su nombre está de moda.

«En mi cabeza está volver a España o jugar en alguna de las cinco grandes ligas», verbaliza para EL DÍA desde su residencia a orillas del río Óder. «Yo voy a ir donde me sienta cómodo y donde me quieran. Un factor fundamental es que el club que presente una oferta esté realmente interesado en mí», explica ante los numerosos cantos de sirena que se multiplican por sus grandes registros. En la Ekstraklassa ha hecho nueve dianas y ha regalado dos asistencias sin haberse cumplido siquiera la primera mitad de la competición.

«Estoy muy contento aquí. El primer año que llegué me costó adaptarme, pero el club me demostró que confiaba en mí al cien por cien», afirma sobre su imparable evolución en el balompié europeo. Dicho lo cual, subraya que cualquier movimiento que se produzca en el futuro tendrá que ser con el visto bueno de su equipo. «Solo se hará si la operación es buena para todas las partes», responde.

Para Expósito «están dando resultados positivos tanto el trabajo como la confianza en uno mismo, que cada año que pasa es superior». La suya es una cuestión de autoestima porque en Polonia ha encontrado el hábitat y el respaldo suficientes para crecer y desarrollar todo su talento. «Me llegó esta oferta justamente cuando acabé contrato con Las Palmas y desde el primer momento vi que creían en mí, que querían traerme sí o sí», recuerda.

Su carrera ha estado llena de obstáculos. Nunca el CD Tenerife se fijó en sus prestaciones, de ahí que tuviera que buscar otras vías para crecer desde su isla natal. «Empiezo en el Barranco Hondo y voy dando pequeños saltos, pero sin encontrar mi sitio adecuado. Eso ha pasado ahora en Polonia, que es cuando mejor me encuentro a nivel futbolístico», responde.

«A medida que me voy encontrando mejor, eso se va notando en los resultados individuales y colectivos;estoy muy contento por eso», cuenta Erik, a quien le costó mucho ajustarse a lo que demandaba una liga tan distinta a la española. «Anivel futbolístico he encontrado el punto diferente que Polonia tiene respecto a otros países. Aquí es un deporte más de contacto, más físico, y a eso me he acoplado con el tiempo porque resulta».

Expósito rompió el cascarón del anonimato gracias a un par de tripletes en un mismo partido. «Han sido de las experiencias más gratificantes que he vivido aquí», confiesa. Y a día de hoy su nombre sigue entre los máximos artilleros del campeonato, a la misma altura que el también español IviLópez. «Para mí sería una gran noticia acabar la temporada en la lista de primeros goleadores. ¿Llevarme el Pichichi?Sería una gran emoción, sin duda», subraya mientras su paso firme y acierto goleador le ponen en el centro del escaparate.