Acorán Hernández quiere saldar cuentas pendientes y opositar a París 2024

Si hay un componente de la selección española que llega con una motivación extra a la cita de Uzbekistán, ese es Acorán Hernández. El silense todavía trata de cerrar la herida provocada por su ausencia a última hora en los Juegos Olímpicos cuando se daba por hecha su participación. «Un palo bastante grande», según reconoce el propio deportista. Ahora, superada la mayor parte del trauma, Aco llega en su «mejor momento» y con el único objetivo de superar presencias anteriores.

Una oportunidad de desquite, al menos moral. La manera ideal de demostrarse a sí mismo su valía. Un punto de inflexión después de un periodo de transición de varias etapas. La primera, «un mes y medio en la Isla con la familia» en la que «la playa, algunos libros pendientes de leer y escuchar música» fueron su vehículo para evadirse «estar tranquilo y relajado». «Quería solucionar mis problemas conmigo mismo y ahí noto que cada año me conozco más», destaca de ese periodo veraniego. En medio, «algunos entrenamientos», en parte para «ver gente y socializar», también para «participar en una última jornada de liga que hubo en Tenerife» y... «porque pese a algunos momentos en los que no tuve ganas de nada, el entreno es algo imposible de dejar».

Esa pasión por la halterofilia y la llegada de Víctor Galván «como seleccionador» le «ayudaron bastante» a «refrescar» su mente. «Me puse como objetivo ser mejor e intentar, con todo, estar en París, algo que será incluso más complicado que Tokio por la reducción de plazas. Pero lo vamos a intentar, y si el cuerpo y la mente ayudan espero estar ahí y saldar la deuda que tengo con los Juegos», expresa ahora, y ya en clave de futuro, el halterófilo tinerfeño.

¿La rabia le hará levantar más kilos en esta cita mundialista? «Yo levanto más que nada por mí, porque me gusta y uno siempre quiere ser mejor y ver hasta dónde puede llegar. Sí es verdad que puede suponer un plus pasar lo que pasé, y quizá me ayude a demostrar que tengo el nivel para estar en unos Juegos. No es mi principal motor, pero sí puede que me favorezca», explica Acorán. Un empuje en el que la presencia del nuevo seleccionador es otro añadido. «Nos conocemos y con una mirada o con gestos ya sabemos lo que ocurre», describe Hernández sobre un técnico con el que existe «una gran confianza». «Con él empecé, viví una etapa bastante bonita, y ha sido la persona que me lo ha enseñado todo en la halterofilia. Ahora, por ejemplo, él sabe cuándo subir y bajar las cargas. Esa complicidad es diferente», reitera el de Los Silos.

Con la principal preocupación de quedarse en paz con su interior, Acorán sí se ve capaz de hacer en Ubekiztán, «mejores marcas» que las que ahora posee. Eso significa superar los 139 kilos en arrancada, los 163 en dos tiempos y los 299 en el total olímpico dentro de su categoría, la de 67 kilos. «Esta última es la que más quiero subir, y después de un gran trabajo, si todo sale bien, creo que se superará», apunta con convicción Hernández. Un paso al frente que podría traducirse en escalar puestos en su tarjeta de presentación mundialista. «Mi mejor posición fue una decimosexta y mi objetivo este año era estar entre los 12 primeros, pero viendo la lista de inscritos el reto es estar en el top 10 como poco», apunta a modo de vaticinio. Salir satisfecho consigo mismo será su medalla particular.