Sufre pero sale adelante

En solo cuatro minutos, las guerreras ya habían encarrilado un nuevo triunfo. Como si de una apisonadora se tratase, el equipo azul y blanco anotó dos tantos para abrir la lata; goles plagados de talento y precisión, y con las mismas protagonistas en los metros finales. Ange Koko, en sendas jugadas individuales brillantes, sirvió a Martín-Prieto para su primer doblete de la temporada. La andaluza definió a la perfección ante Larqué en sendas ocasiones.

A balón parado se intentó desquitar del mal inicio el cuadro visitante, pero lo hizo con poca fe. Así, Aline no tuvo excesivo trabajo, salvo en intentos muy lejanos sin apenas peligro. Mientras tanto, las guerreras exigían a Larqué y a la zaga rayista por medio de internadas por banda con Koko, Aleksandra, Pisco y María José, que ejercían como auténticos puñales.

Una vez se reanudó el encuentro, tras llegar al descanso sin apenas ocasiones claras en ambas áreas más que los dos tantos de las locales, el Rayo ganó en esperanza anotando un tanto a los 48 minutos, fruto de una indecisión en la zaga local y en dudosa posición legal. El tanto visitante alertó a las guerreras, que no solo no acusaron el golpe, sino que lograron poner tierra por medio con un excepcional golpe franco de María José desde prácticamente la línea de fondo para hacer el 3-1. La Palmera se vino abajo con el gol y sabiendo que el triunfo se encontraba cada vez más cerca.

Pero en los instantes finales el conjunto visitante apretó el acelerador y logró acortar distancias por medio de Sáez, poniendo de nuevo el suspense en un encuentro que finalmente llegó a su final, con los tres puntos tiñéndose de azul y blanco. Las guerreras confirman duermen este sábado a dos puntos de Europa y con la sensación de que no tienen techo. Próxima parada, Eibar (domingo, 10:30 hora canaria).

Francis Díaz: «No podemos ser tan permisivas»

Satisfecho por la victoria, Francis Díaz no escondió cierta preocupación en base a algunos errores defensivos de las suyas, sobre todo el que originó el 2-1. Un tanto en el que las locales protestaron posición antirreglamentaria de Pilar García. «Si hay fuera de juego o no debes competir la pelota; no podemos estar tan permisivas en el área, y eso me preocupa. Debemos proteger a la portera porque teníamos superioridad en ese rechace, pero no llegamos y nos hicieron un gol que nos dejó tocadas. Debemos centrarnos en lo que podemos manejar», señaló al respecto el técnico, que sí valoró «el buen comienzo de partido» de su equipo.