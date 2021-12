El Mensajero advierte que no regalará nada al Zaragoza

Duelo inédito, máxima ilusión. El Club Deportivo Mensajero recibe esta tarde (Silvestre Carrillo, 15:30 horas) al Real Zaragoza en la primera eliminatoria de Copa del Rey 21/22. Los rojinegros buscan un necesario impulso en el torneo del ko para enderezar el rumbo en liga. La afición será fundamental para conseguir dar la campanada. Seis títulos de campeón y cinco finales más disputadas. Ese es el bagaje del club zaragozano en la Copa del Rey que hoy les cita en el barranco de Los Dolores.

Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, Barcelona, Celta de Vigo y Real Madrid han caído ante los maños en la pugna por el título. En esas ocasiones, partían como los desventajados, vitola que este miércoles portará el Mensa. El técnico maño, Juan Ignacio Martínez, Jim, podría partir con canteranos como Puche y Ángel López, pero también podría alinear a jugadores como Lluís López, Ratón, Javi Ros, Petrovic, Vada... Tras dos partidos sin sacar la victoria llegaron ayer a la Isla con la intención de redimirse.

En lo que respecta al cuadro rojinegro, la Copa llega para aliviar la derrota en Segunda RFEF ante la AD Ceuta y, de paso, ilusionar a una afición que pese a las fuertes precipitaciones y al resultado adverso, permaneció en el Carrillo. El técnico mensajerista, Yurguen Hernández, quiso dejar claro que el encuentro de esta tarde no será un paseo para los zaragozanos y que la intención innegociable es ir a por el partido, reafirmando que «el que crea que nosotros vamos a pasar el rato o a simplemente disfrutar del partido, está muy equivocado. Vamos a ser lo más competitivos posibles para intentar pasar de eliminatoria». «Tras la derrota del pasado domingo, vamos a salir al cien por cien ante el Zaragoza; sacaremos al mejor equipo posible para poner en aprietos al rival. Queremos pasar de eliminatoria, no puede ser de otra manera», explicó el entrenador. El técnico bagañete no deja de reconocer que jugar ante el conjunto de La Romareda «supone un premio» para el club y afición.

El club mensajerista ha puesto a disposición de los aficionados las entradas al partido y desde ayer ya se pueden adquirir hasta antes de comenzar el partido. El precio de las localidades es de 12 euros para el público en general y 8 para socios y abonados, exceptuando los premium. Por otra parte el que lo desee puede almorzar en la cantina Paco Montesinos.