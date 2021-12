Albert Español: «Acabar la primera vuelta con 15 puntos sería un sueño»

Cuando llegó a la Isla se propuso que el Echeyde Tenerife creciera paso a paso y que el sufrimiento para evitar el descenso pasara a mejor vida. En su segundo año como jugador-entrenador no solo lo ha logrado sino que ha metido a los isleños en la Copa.

¿La actual del Echeyde es una situación inimaginable a principio de temporada?

Más que inimaginable, yo la calificaría como increíble. Nuestro objetivo siempre ha sido la permanencia, aunque este año queríamos lograrlo de una manera más tranquila y que no sea tan sufrida hasta la última jornada, pero estar ahora entre los ocho primeros y meternos en la Copa del Rey es algo que nos llena de orgullo.

Con esa permanencia ya casi amarrada, ¿veremos a un Echeyde mucho más suelto?

Es verdad que con 12 puntos a estas alturas mucho tendría que cambiar todo para que sufriéramos por el descenso. Aquí quizá no sea tan importante esta situación tan holgada, sino las victorias contra equipos como el Cataluña, al que nunca se le había ganado; al igual que contra el Real Canoe, y en ambos a domicilio. Estos triunfos son como una inyección muy grande de confianza al grupo y un impulso para hacernos jugar mejor.

¿De las cuatro victorias logradas hasta la fecha, con cuál se queda?

Sin duda con la del Cataluña, porque no solo fue ganarles en su piscina, sino cómo lo hicimos. Llegamos a ir 0-7 y tardaron más de medio partido en meternos un gol. Es el mejor partido que hemos hecho, fue perfecto en todos los sentidos. Es un partido para enmarcar.

¿Cómo se logra, tras perder 2-19 contra el Barceloneta, hacer solo cuatro días después el mejor encuentro de la temporada? ¿Sale ya el equipo desconectado a este tipo de partidos contra los rivales inaccesibles?

Ahí nuestra mentalidad ha cambiado y ya nunca vamos a un partido pensando en él como un trámite. Y precisamente ese partido contra el Barceloneta, el resultado no refleja lo que fue el encuentro porque por fases hicimos un buen juego y dispusimos de ocasiones. El año pasado perdimos contra ellos por 1-17, pero aquel choque no tuvo nada que ver con este. Es que casi ni lanzamos a puerta.

¿Pero se ve que una goleada así no le afectó al equipo?

Es que le insistí mucho a los chicos en que ese resultado no hacía justicia; y creo que ellos se dieron cuenta.

Quedan dos jornadas para el término de la primera vuelta y no sería nada descabellado llegar a 15 puntos o incluso alguno más...

Sí. El sábado recibimos al Rubí, un rival al que se le podría ganar, y hacerlo sería una fiesta. Acabar la primera vuelta con 15 puntos sería un sueño, cuando el año pasado terminamos la temporada con 10, que fue nuestro récord. Ya luego la visita al Mediterrani será bastante, bastante complicada.

Parece que al inicio de temporada le costó, pero ya está ahí de nuevo entre los máximos goleadores de la competición...

Sí, bueno... Yo opino que es mejor que los goles se repartan entre todo el equipo. De hecho los partidos en los que ha sucedido eso son los encuentros en los que mejor jugamos y mejores resultados hacemos. No me preocupa el marcar y muchas veces me llena más de satisfacción ver que todo el equipo puede marcar que estar yo entre los máximos goleadores.

¿Pensar en algo más grande como clasificarse para competición europea [se meten cinco equipos] son aún palabras mayores para este Echeyde?

Sí, sí, sí. Todavía estamos muy lejos de esas metas. A nivel de juego y a nivel de presupuesto. Estaríamos hablando de un proyecto a muy largo plazo. Es una opción tan remota... pero si se diera no creo que fuera contraproducente, porque si al final se lograse, el club buscaría la manera de hacerlo y que todo saliera bien, porque David Rivas [el presidente] es muy ambicioso. Pero a día de hoy pensar en eso es prácticamente imposible.

Siempre que Albert Español habla en clave de futuro lo hace ligado al Tenerife Echeyde. ¿Es sinónimo de que seguirá aquí mucho tiempo?

Sí, yo aquí estoy muy feliz. Y no solo a nivel deportivo, un aspecto en el que está yendo todo bien porque los chicos están respondiendo y el club está volcado; sino que también en la Isla me siento muy contento con todo. Es un lugar de ensueño para mí y me encantaría estar aquí unos años. Mi vida siempre ha sido bastante imprevisible, pero a día de hoy mi idea es estar aquí un buen tiempo.