El Mensa paga caro sus errores

Segunda derrota de la temporada en el Silvestre Carrillo. El CD Mensajero fue esclavo de sus propios errores ante una AD Ceuta pragmática a la par que efectiva. El técnico canario Chus Trujillo sacrificó a Raillo para darle las funciones de delantero al veloz Aisar y el ceutí fue parte importante del triunfo caballa (1-3).

Los primeros compases fueron un tanto trabados. El Mensa no conseguía superar la divisoria y, cuando lo hacía, era con balones en largo que no cazaban Josué ni Edu Salles. Los ceutíes estaban muy bien posicionados, con las líneas muy juntas. A partir del minuto 12, los rojinegros consiguieron estirarse y merodearon el área norteafricana. Salles se peleaba con los centrales. El de Curitiba los fijaba; no obstante, sus descargas hacia atrás no servían para encontrar las ventajas que generaba con sus desmarques.

Cuando mejor parecía estar el cuadro de Yurguen Hernández, mazazo. Un despeje de Eslava impactó en el cuerpo de Jesús Valentín y quedó franco para el gol de Aisar (26’). Los contragolpes visitantes eran letales, máxime cuando los rojinegros pisaban el área contraria. Precisamente fue con un balón en largo como se fraguó el segundo tanto. Aisar le ganó la partida a David Díaz para asistir a Samu Casais que, a su vez, cedió a Reina (0-2). Tocaba remontar y en una jugada personal por dentro, Yeray González regateó y la alojó en el fondo de las mallas (1-2). El propio Yeray tuvo la igualada en sus botas. Una mano en el área fue objeto del penalti que González enviaría alto (48’). Fue el principio de la sentencia, ya que en el 68 llegó el definitivo 1-3. Misffut estuvo muy listo –y rápido– para enviar al fondo de las mallas el robo de Reina.