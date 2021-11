«Por respeto a nosotros mismos, tenemos que ser valientes»

¿Cómo afrontan el partido más importante de la historia del Laguna?

Es verdad que hemos estado centrados primeros en la liga, pero la Copa supone una ilusión tan grande que polariza toda las conversaciones y también muchos de los mensajes que recibimos esta semana. Es una ocasión muy especial la que se presenta ante nosotros.

¿Cómo han sido los entrenamientos?

A nadie se le escapa que estamos viviendo un momento muy especial y emotivo. La verdad es que se ha trabajado de otra manera, con la felicidad por bandera. Sin distraernos de la liga, que es nuestro principal objetivo, pero hay que disfrutar y esa es la principal consigna.

¿Vale de algo ver vídeos del Granada?

Pues los estamos viendo (ríe). Yo ya he visto unos cuantos. No sé si servirá de algo o no, pero prácticamente toda la plantilla vio el Granada-Real Madrid de la semana pasada y el partido contra el Athletic del viernes. El martes será diferente su forma de jugar y probablemente los futbolistas que elijan para la Copa, pero nuestro trabajo es analizar a todos los rivales y lo hemos hecho con la atención y la concentración de siempre. Buscamos sus fallos, analizamos sus puntos fuertes, escrutamos su sistema de juego... y con el Granada no iba a ser menos. De hecho, el análisis es más fácil que contra el Jaraíz porque hay más material disponible.

¿Qué partido visualiza?

Si está permitido soñar, que creo que sí, visualizo que pasamos la eliminatoria. Evidentemente es un sueño y los sueños, sueños son. Tenemos los pies en el suelo y sabemos el rival que tenemos delante.

¿Preferían otro rival para este cruce?

Para nada. Que nadie olvide que el Granada fue cuartofinalista de la Europa League, que lo eliminó el Manchester. Fue cuartofinalista de la Copa, que lo apeó el Barça. Y desde esa perspectiva, nuestra obligación es entrenar para ir a ganar; buscamos competir y preparar el partido con las mayores garantías. Sabemos quién está delante, pero por respeto a nosotros mismos, a la afición y a la ciudad a la que representamos, hemos de ser valientes y salir a competir. Luego, que el resultado sea el que dictamine el césped.

El Laguna se irá con la cabeza alta de la Copa si...

Nos iremos con la cabeza alta si hacemos lo que trabajamos todos los días.

Algunos de sus jugadores firman llegar a los penaltis, ¿y usted?

Tenemos una espinita clavada con los penaltis porque recordamos una experiencia reciente muy amarga [en la fase de ascenso a Tercera]. Pero llegar a los penaltis sería señal de haber empatado un partido completo ante un rival de Primera División y además haber superado una prórroga. El éxito sería tremendo y se hablaría de nosotros en toda España. Ahora bien, el sueño es pasar. ¿Que lo conseguimos a penaltis? Pues lo firmo, claro que sí.

¿Es un arma de doble filo jugar en el Heliodoro?

Ya no las dimensiones del campo sino también la superficie benefician al Granada. Nosotros estamos entrenando y jugando en artificial; y evidentemente ellos estarán más habituados. Pero al final tienes que poner todo en una balanza. Esta eliminatoria no es solo un cruce deportivo, es mucho más para el Laguna. Y tienes que ponderar motivos económicos, sociales y muchos otros. La repercusión que ya está teniendo el partido no sería la misma si no jugásemos en el Heliodoro. Pienso que esta eliminatoria y este momento histórico para el Laguna demandaba este escenario. Es donde ellos querían jugar los futbolistas, es también donde yo quiero dirigir un partido. Llevo yendo desde los cuatro años al Rodríguez López y nunca me he sentado en ese banquillo. Honestamente, a mí me hace mucha ilusión.

Una pena que no todos puedan jugar.

Sí, es lo más complicado. Tenemos 22 futbolistas y dos lesionados; habrá 20 disponibles para este partido y no todos podrán disputarlo. Ya me preguntaron qué sería lo más difícil del partido ante el Jaraíz y respondí lo mismo. Pero también me preguntaron después qué destacaba; y dije: sin duda, el comportamiento de los que no jugaron. Se implicaron como el que más.

¿Hay que trabajar la parcela anímica para evitar que a los jugadores les pase factura la presión?

Te desvelo un secreto. La noche anterior al Jaraíz estuve hablando por wasap con dos futbolistas hasta las dos de la madrugada. Y me preguntaban: «y míster, ¿por qué está usted despierto?» Porque yo también tenía mariposillas en el estómago. Es normal. No todos los días juega un equipo de Regional Preferente contra un Primera; no todas las semanas nos llevan a las radios, nos sacan en los periódicos, salimos en la televisión a nivel nacional. Nunca hemos vivido un partido con la repercusión que vamos a tener el martes. Lo que tenemos que conseguir es transformar los nervios en motivación.