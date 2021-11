El Mensa, dispuesto a resurgir

Tras una semana más sin competir por los problemas de transportes originados por la nube de ceniza del volcán de La Palma –no pudo desplazarse a Gran Canaria para medirse al San Mateo–, el Club Deportivo Mensajero recibe este mediodía (Silvestre Carrillo, 12:00 horas) a la AD Ceuta, equipo que viajó en barco a La Palma para que el cuadro rojinegro no se quedara sin competir por cuarta jornada en lo que va de curso. El encuentro es de uno de esos casi obligados de ganar para los de Yurguen Hernández, que espera hacer valer esa comunión afición-equipo.

Con la situación originada por la erupción volcánica que se desató el pasado 19 de septiembre en la Isla Bonita, el Mensajero no ha logrado encontrar continuidad competitiva con los parones a los que se ha visto abocado por el cierre del Aeropuerto de La Palma y la escasez de billetes de barco. No obstante, sí que ha sabido levantar la cabeza para seguir sumando en todos los choques, salvo ante el San Roque de Lepe y el más reciente contra Las Palmas Atlético. Hoy, y con la concentración puesta en la AD Ceuta, los rojinegros intentarán imponer su solidez ante un rival con arietes como Pito Camacho o el exAlcoyano Manuel Raillo. Por otra parte, dominar el centro del campo también se antoja como capital, máxime cuando estará enfrente Iván Guzmán, canterano del Atlético de Madrid y exjugador del Birmingham.

La esencia del equipo caballa ha cambiado con la llegada del grancanario Chus Trujillo. Después de hacer crecer exponencialmente a la UD Tamaraceite, el técnico ha plasmado su estilo merced al trabajo desempeñado por hombres de confianza como Samu Casais. Después de 12 jornadas los norteafricanos suman 20 puntos y ocupan plaza de promoción de ascenso.

Yurguen Hernández, técnico del CD Mensajero, se mostró ayer por la confirmación de la disputa del partido, que «teniendo en cuenta lo que ha pasado las semanas anteriores, es una muy buena noticia». «El gesto que ha tenido el Ceuta no lo había tenido ningún otro club y es de agradecer», añadió el preparador isleño, si bien también resaltó el «margen» existente para «este plan B». Sobre los suyos, el preparador mensajerista resalto la «muy buena predisposición» de los suyos a pesar «de que las condiciones no son las mejores». «Pero no hay excusas y llegamos bien preparados al partido», añadió.

