La nueva vida de Pablo Sicilia

Nada mejor que dejar huella y confirmar que el recuerdo de uno ya es imborrable para siempre. Fue lo que comprobó Pablo Sicilia Roig (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) en la última edición del Maratón de Santa Cruz. Llegó creyéndose anónimo y salió vitoreado por tantos aficionados al Tenerife se fue encontrando en el recorrido. Fue su primera carrera de larga distancia (42.195 metros) en la capital chicharrera. «Y las sensaciones fueron muy bonitas», reconoce en conversación con EL DÍA. Su tiempo este pasado domingo fue 3:33:13, lo que le permitió cerrar el Top 100 de la prueba dentro de la categoría masculina.

La vida del exdefensor del representativo dio un giro inesperado el día que el Tenerife le comunicó que no entraba en sus planes deportivos de futuro. Sicilia tenía piernas y fútbol para dar todavía muchas tardes de alegría a la parroquia insular, pero optó por desestimar todas las proposiciones foráneas que salieron a su paso y eligió empezar «una nueva vida» alejado del deporte de alto nivel y todos sus focos.

Ni pinitos como entrenador, ni una aventura como comentarista, tampoco reconvertido en aficionado acérrimo de los equipos que más le marcaron. Su desconexión fue casi total, hizo las maletas y emprendió largos viajes al extranjero. Todo aquello que no podía hacer desde las estrictas normas y protocolos del futbolista profesional decidió disfrutarlo una vez decidió –y ya no hubo marcha atrás– colgar las botas para siempre. Eso sí, no iba a abandonar el deporte.

«Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es salir a correr», cuenta sobre sus nuevos hábitos. Respecto a su conocida faceta de corredor –con grandísimas marcas– afirma que se adentró en el atletismo a través de algunos amigos que se inscribían en distintas carreras, primero de cinco kilómetros y luego de diez; más adelante de 21 y por fin, maratones. «Ya llevo diez», enumera.

«Y el de Santa Cruz fue especial, claro, porque me reconoció mucha gente y es bonito palpar el cariño de una afición a la que hicimos muy feliz», subraya sin olvidar sus tiempos en el Tenerife. «Los días de carrera son especiales; todas las calles están cortadas y el que participa es el protagonista. Además, en la Isla encontramos buen tiempo y un ambiente inmejorable».

«Lo más bonito de que la gente todavía me reconozca es recibir todo su afecto tanto tiempo después. Me recuerdan goles, partidos en concreto y, sobre todo, la temporada del ascenso. No solo eso, es que se interesan por mí y aún me preguntan qué estoy haciendo». Y la respuesta es que Pablo está absolutamente volcado en los negocios familiares, si bien su gran pasión ahora son las carreras. «Desde la convicción de que aquí campeones somos todos».