Tenerife, Mensajero y Laguna entran hoy en el bombo del sorteo de la primera ronda

El fútbol canario estará representado por cinco equipos en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se llevará a cabo a partir de las 15:30 de hoy en madrileña sede de la Real Federación Española de Fútbol.

Además del Laguna, que se enfrentará con total seguridad a un rival de Primera División que no vaya a jugar la Supercopa de España, estarán en el bombo los dos de Segunda División, Tenerife y UD Las Palmas, que se medirán con adversarios de la Segunda RFEF, categoría de la que salen los otros equipos coperos del Archipiélago, el Mensajero y el San Mateo. Aunque es un sorteo puro, se podrían dar cruces entre Tenerife y Las Palmas con Mensajero y San Mateo –en 2019 se jugó un duelo entre blanquiazules y rojinegros en el Silvestre Carrillo–. En cualquier caso, 21 de los 30 equipos de la Segunda RFEF, entre los que están el palmero y el grancanario, serán emparejados con rivales de LaLiga Smartbank –el único que no estará es el filial de la Real Sociedad–. Los nueve que no tengan esa suerte, buscarán el pase ante adversarios de la Primera RFEF.

Las eliminatorias seguirán disputándose a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, siempre que las instalaciones cumplan los requisitos establecidos por la RFEF. Los partidos se celebrarán dentro de dos semanas, entre el martes 30 de noviembre y el jueves 2 de diciembre.

Serán 56 enfrentamientos de los que saldrán 28 equipos que volverán a jugar en este torneo el 15 de diciembre con la meta de llegar a los dieciseisavos de final.