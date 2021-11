El Laguna espera a un Primera

El inicio del encuentro fue arrollador. El conjunto morado, pleno de confianza e impulsado por su numerosa afición, salió dispuesto a resolver pronto la eliminatoria o, al menos, a encauzarla. Y marcó pronto. En un saque de esquina, Mehdi remató de cabeza sin oposición y firmó el 1-0 (6') . El tanto dejó noqueado a un Jaraíz al que le costó entrar en el partido. Los locales lo aprovecharon para ir a por más. Daniel pidió un penalti (8') y Alexis probó fortuna con un disparo que se marchó fuera (16'). Parecía estar más cerca el 2-0 que una reacción visitante. Esa sensación se confirmó con un pase genial de Agoney, llegando a la línea de fondo, que cazó Luca (18') para amplia la renta lagunera. Entretanto, la escuadra extremeña seguía a remolque en todo. Su primer disparo llegó cerca de a media hora de juego, con un Laguna dándose un respiro tras un fulgurante inicio. Eso sí, fue un aviso de lo que acabaría produciéndose poco después. Con el Jaraiz entrando con más frecuencia en contacto con el balón, pisando más el área contraria, David logró un golazo para dar esperanzas al conjunto visitante (29´). De repente, por la Ciudad Deportiva de Los Laureles merodeó la duda de si realmente la eliminatoria iba a caer con tanta facilidad del lado tinerfeño. Sobre todo cuando el Jaraíz contó con una triple ocasión clarísima, a modo de frontón sin que el balón se colara en la meta tinerfeña. Ese fue su mejor y único momento para engancharse a la Copa. El Laguna supo salir de este tramo delicado dando otro golpe. Con su oponente volcado , encontró un pasillo para que Luca resolviera con sangre fría un contragolpe. Con el tranquilizador 3-1, el susto había pasado de camino al descanso.

Lo mejor había ocurrido en el primer tiempo. Cuatro goles, dominio y bueno juego del Laguna, ocasiones de gol... No es que sobrara la segunda, pero los equipos la disputaron sabiendo que el escenario difícilmente iba cambiar. Y por si quedaba alguna duda, Alexis anotó la cuarta diana morada ejecutando a la perfección una falta. Superó la barrera y coló el balón por la escuadra de la portería. El 4-1 en el minuto 52 ya fue definitivo. Con tanto tiempo por delante, el Jaraíz lo intentó más por obligación que con la fe necesaria de verse con opciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa. Llegó a generar alguna ocasión para marcar, pero unas veces no finalizó con puntería y en otras, como en su llegada más clara, tropezó con una buena actuación del guardameta lagunero Alonso. En esa dinámica, el equipo tinerfeño trataba de no cometer errores que le dieran vida a su rival y, sin perder la intensidad ni la ambición, se animaba a lanzar algún contragolpe con el que estuvo cerca de ampliar la goleada. El quinto no llegó.

Con la fiesta en las gradas de la Ciudad Deportiva de Los Laureles y con la lluvia como invitada en el tramo final, casi sobraron los últimos minutos. Los de Sergio Alonso, concentrados de principio a final, disfrutaron del momento histórico, mientras que para el Jaraíz ya fue un castigo esa recta definitiva. La distancia en el marcador era insalvable. Alguna entrada dura, unos instantes de tensión, pero sin consecuencias. Reinó la deportividad y no se produjo ningún roce. El Laguna había logrado su objetivo de manera justa. Ahora espera a un rival de Primera.