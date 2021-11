El Clarinos recibe al potente Girona en el Santiago Martín

El pabellón Santiago Martín acogerá esta noche, a partir de las 20:00 horas, el encuentro perteneciente a la octava jornada de La Liga Endesa que le enfrentará al potente Spar Girona. Será una oportunidad, aunque complicada, para que las jugadoras de Claudio García recuperen la senda de las victorias.

Conscientes de que el partido de hoy no será fácil, ni mucho menos, las jugadoras llegan al encuentro «descansadas, ya que el parón (jugó la selección española contra Rumanía este pasado domingo) ha servido para que el equipo regrese reseteado físicamente y esperemos que mentalmente también, aunque hasta que no llegue la competición no lo podremos saber cien por cien», explicó la segunda entrenadora, Raquel Álvarez. Resaltó la preparadora gallega que las jugadoras han entrenado mejor. «Se nota que han estado en sus casas y sus familias, porque eso siempre llena de energía positiva», dijo.

«Durante estos días casi hemos empezado de cero otra vez, nos lo hemos tomado como una mini pretemporada, recordando conceptos que no estábamos haciendo, situaciones de juego que tampoco estábamos realizando», reiteró. Explicó, además, que se han cambiado algunas cuestiones de juego importantes para darle fluidez tanto a la defensa como al ataque.

Advierte, no obstante, que el Girona «no es un buen rival para medir cómo estamos». «Es un equipo superior a nosotros por el tipo de grupo que tienen y por la competición que juegan, pero intentaremos competir y llevar todas las cosas que estamos trabajando en el día a día a este partido», concluyó.