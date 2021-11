«Me gustaría retirarme en la liga española»

El futbolista tinerfeño más laureado de todos los tiempos vive instalado en una segunda juventud. Pieza esencial del nuevo proyecto del Lazio romano, Pedro Rodríguez Ledesma (Santa Cruz de Tenerife, 1987) habla de su proverbial ambición, su excelso momento de forma y su afán por mantener el mismo grado de intensidad que en sus inicios.

¿En qué momento de su trayectoria deportiva se encuentra Pedro Rodríguez?

Ahora en un momento más tranquilo a nivel deportivo pero sí es verdad que con toda la ilusión, como siempre. He llegado a un club nuevo en el que soy muy feliz, estoy encantado con los compañeros y agradecido a toda la afición. Con el míster [Sarri] también, que ya lo conocía de antes. Estoy muy contento de poder jugar a este nivel y de que las cosas vayan saliendo.

¿Hay algún secreto para mantenerse a esta altura a los 34 años de edad?

Yo creo que no hay ningún secreto. Como todo el mundo sabe siempre ayuda cuidar los detalles, alimentarse bien, entrenar lo más fuerte posible y estar concentrado en todo lo que viene. Pero también es un factor importante en nuestro deporte el estado anímico. Cuando estás bien y feliz de estar en un sitio, con buenos compañeros y un buen jefe, eso hace que rindas mejor. Todo eso es lo que tengo y lo que me he encontrado en el Lazio.

Salió de Roma en unas circunstancias muy difíciles, apartado por el entrenador y sin un trato justo. ¿Llegó a pasarlo mal en aquella etapa?

Sí, la verdad es que sí. Fue difícil y complicado. Tampoco es que lo llegase a pasar fatal pero fue una etapa en la que seguramente tuve menos continuidad, algunas lesiones y además había mucha presión, incluso dentro en el vestuario con los propios jugadores. Eso no creo que sea bueno a la hora de trabajar y vivir. En líneas generales en cuanto a rendimiento sí estuve bien. En cualquier caso era difícil adaptarse a esta liga tan táctica y tan diferente a la inglesa o la española, pero ahora ya conozco a todos los jugadores, también la competición en sí. Y estoy más cómodo, eso es evidente.

Lo que sorprende es que alguien que ya lo ganó todo mantenga aún la ambición del primer día y siga queriendo sumar títulos y goles.

Eso siempre. Siempre tienes ganas de ir a cualquier equipo nuevo y ganar. Aquí aún no he podido sumar ningún título pero estamos en buena dinámica, hemos cogido una buena racha de partidos y estamos creciendo mucho en ese sentido. Ojalá podamos pelear por algún campeonato. Tenemos el objetivo de entrar en la Champions y de momento estamos bien en la Europa League.

¿Cómo se imagina al Pedro del futuro?

Pues no lo sé. Ahora intento ir paso a paso, día a día. Pensar mucho más allá es un error. Nunca sabes lo que va a pasar el día de mañana. De momento sí puedo decirte que estoy encantado de entrenar a las órdenes de Maurizio [Sarri] y el día de mañana, ya veremos qué pasa. Si me retiro, si aún puedo jugar en otro equipo... eso es algo que aún no lo sé.

Lo cierto es que ya antes de firmar por el Lazio hubo interés real de algunos equipos españoles. Supongo que sería un motivo de orgullo que aún le quieran en su país, y además con tanto empeño como demostraron algunos clubes.

Sí, como bien sabes tuve alguna opción real en España y es el sitio donde evidentemente me gustaría retirarme. Lo que ocurrió es que por temas fiscales y contractuales me tuve que quedar. Pero en el Lazio estoy encantado, sí. No sé si el día de mañana podría darse la opción de regresar a mi país, pero por supuesto es un orgullo que me quisieran varios equipos.

Y cuando parecía imposible que nadie en Canarias se acercase siquiera a sus registros y méritos, va y llega Pedri. ¿Cree que conseguirá rebasarle?

Siempre va a haber gente que venga y supere mis estadísticas y mis números. Eso es ley de vida. Él ha empezado muchísimo mas joven que yo, está teniendo mucha participación en su club y tiene una proyección importante. Si me preguntas qué pienso de Pedri, te digo que puede conseguir lo que sea. Lo que se proponga. No solo en el Barça, sino en el conjunto de su carrera y también con la selección. A día de hoy le veo haciendo una carrera de diez años ahí. Y ojalá pueda ganar mas que yo. Le deseo lo mejor. Está siendo un gran ejemplo y un gran referente no solo para el fútbol canario, sino en todo el país.

¿Es el futuro de la selección? ¿La nueva brújula del fútbol español?

Sí, yo creo que sí. Ya en esta última Eurocopa fue la gran revelación del torneo a pesar de su muy corta edad. Asumió responsabilidades, fue un referente. Le he leído que si hubiera tenido que tirar un penalti, lo habría hecho sin dudarlo. Tiene mucha personalidad como demuestra en el campo con sus actuaciones. Le veo mucha calidad, su visión de juego es privilegiada, es certero en los pases, sabe asociarse... Pero es que además tiene mucho recorrido y siempre está ofreciéndose.

Entonces, ¿lo tiene todo?

Es que además es bueno en defensa. Fíjate en las estadísticas y es una barbaridad los balones que recupera. Pienso que con experiencia y madurez, rodeado de buenos socios como los que puede tener en el Barça, es un hombre llamado a marcar la diferencia.

Supongo que habrá estado atento a los últimos acontecimientos en el Barça, con la salida de Koeman y la llegada de Xavi. ¿Ya ha hablado con el nuevo entrenador?

Sí. Estuvimos hablando y le deseo lo mejor. Siempre que me han preguntado he manifestado mi ilusión y mis ganas por que llegase al primer equipo. Xavi es el entrenador idóneo para la situación que estamos atravesando y se ha visto claramente la ilusión que se ha generado desde su llegada al equipo.

¿Funcionará?

Los resultados van a llegar porque es un entrenador exigente y muy inteligente, una persona que además de conocer el grupo, también conoce cómo funciona toda la estructura del club. No hay nadie que conozca tanto el entorno, desde los aficionados a los periodistas, pasando por los jugadores de la base y el funcionamiento colectivo de los equipos de la cantera. Como compañero mío que fue, le deseo lo mejor. Y como amigo suyo, solo puedo garantizar que va a trabajar al máximo y motivadísimo porque es el club de su corazón.

Y el año que viene, ¿Tenerife-Barcelona en Primera?

De momento están bien, eh. Han empezado fuertes desde el principio de la temporada, los voy siguiendo, están consolidados arriba y el ascenso del Tenerife me encantaría, siempre lo he dicho.

Ya sé que es pronto para formular la pregunta pero... ¿un ascenso del Tenerife facilitaría la opción de que llegase usted a jugar de blanquiazul?

Ahora mismo es una posibilidad complicada por mi situación familiar, que ya sabes cuál es. Pero nunca se sabe qué puede pasar en la vida. Ojalá pueda ser en un futuro una opción real.