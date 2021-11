La estrella de María José Pérez

Lo de completar un «partido redondo» como el del pasado domingo en La Palmera ante el Valencia (2-1), marcando un gol y dando una asistencia para dar forma a un triunfo, ni es casualidad ni es nuevo para María José Pérez. A sus 37 años, la atacante de la UDG Tenerife sigue siendo una de las mejores jugadoras no solo de la plantilla blanquiazul, sino de toda la Primera Iberdrola. Los números lo dicen todo. La de Añaza ha sido autora de cuatro tantos y de la misma cantidad de pases de gol en diez encuentros disputados.

Sus aciertos han sido siempre productivos. Marcó con los empates (1-1) ante el Atlético de Madrid y el Alavés y también en las victorias frente al Sporting de Huelva (0-3) y, hace dos días, el Valencia.

En mayor –casi siempre– o menor medida, Marijose ha dejado su huella en cada temporada. En la primera de la UDG Tenerife en la máxima categoría, la 2015/16, firmó siete dianas. Luego, tras su paso por el Levante, anotó una en la 2017/18, para elevar considerablemente el listón en el curso siguiente, con su récord, 14 goles. La blanquiazul no perdió la puntería en los ejercicios posteriores: 7 en la 19/20 y 8 en la 20/21. Con los cuatro del presente curso, suma 41 con el Granadilla en Primera.

María José encuentra varias claves para explicar su notable momento de forma. «Me cuido muchísimo», asegura refiriéndose a la atención a la nutrición y al descanso como complementos del entrenamiento. «Todo eso hace que esté al nivel que estoy, y ojalá no decaiga para que pueda seguir en una línea regular y que de aquí a muchos partidos siga rindiendo así para el equipo, para el club y para la afición», expresa la futbolista, cuyo estado de ánimo también es óptimo, a diferencia de otros momentos en los que «las circunstancias hicieron que no estuviera mentalmente bien». Pensando en el presente, sostiene que siente la «confianza» que necesita cualquier deportista. «Estoy más fresca de mente y me siento más a gusto con lo que hago», afirma.

En cualquier caso, María José prefiere no tener que asumir todo el protagonismo. «Es cuestión de todas, porque esto es un equipo». Es más, advierte de que no le obsesiona añadir goles a su estadística personal. «Sinceramente, eso me da igual», aclara. «Me gusta más dar asistencias, y si sirven para sumar tres puntos, mucho más», indica dejando una muestra clara de su generosidad. «Mi pensamiento siempre ha sido el de darlo todo e intentar ganar partidos con los goles de cualquier compañera, y si es con uno mío, genial», remata María José Pérez, una blanquiazul guiada por una buena estrella que sigue brillando.