Un Mensajero sin fortuna tropieza en el Carrillo

El CD Mensajero no pudo dar continuidad a la racha que había iniciado de tres jornadas sin perder, tras empatar en la visita al Cáceres, vencer en casa al Villanovense y sumar en el campo del Mérida. El equipo de Yurguen Hernández recibió ayer en el estadio Silvestre Carrillo a un rival directo en la lucha por la permanencia, el primer filial de Las Palmas Atlético, y cayó derrotado por 1-2 en un encuentro en el que se adelantó gracias a un tempranero tanto.

Los rojinegros salieron enchufados al campo, con las ideas claras, mostrándose superiores a la escuadra entrenada por Juan Manuel Rodríguez. Empezaron a merodear la portería de Alfonso Liceras con criterio, haciendo méritos para anotar. Y lo lograron en una jugada a balón parado, un saque de esquina. Ahí se elevó por encima de los defensas el central Jaime Jorge para anotar. Era el minuto 8 y el partido empezaba a pintar muy bien para los palmeros.

El Mensajero trató de aprovechar ese momento para ampliar la diferencia, siendo consciente de que una ventaja tan corta no le iba a garantizar nada, y menos ante un oponente con tantos recursos ofensivos como el filial amarillo. Pero el dominio de los locales no se tradujo en más aciertos en los metros finales. Las Palmas Atlético superó esa fase delicada del encuentro y empezó a crecer, aplicando una presión más eficaz y tirando de calidad para circular el balón con un poco más de rapidez.

Esa tendencia no llevó al Mensajero a sufrir en defensa. De hecho, el conjunto grancanario apenas había inquietado a Nauzet García cuando logró el tanto del empate. En el minuto 34, el héroe de los amarillos, Iñaki Elejalde, firmó un golazo en el estadio del Barranco de Los Dolores. Recibió el balón y, a la media vuelta, conectó un disparo cruzado que sorprendió al guardameta tinerfeño y se coló por la escuadra de la portería.

De camino al descanso, Las Palmas Atlético había puesto de relieve su pegada ante un Mensajero al que, precisamente, le había faltado puntería para volver a anotar.

En el intermedio, Juan Manuel Rodríguez tocó algunas teclas. Cambió el sistema para defender con tres centrales y logró reducir la superioridad que estaba teniendo un Mensajero que, con todo, no bajó la guardia e insistió en su intento de lograr el triunfo. El encuentro pasó a un tramo más igualado. Cualquier acción individual podía decantar el resultado. Así, cerca de la hora de juego, Edu Salles contó con una clara ocasión para anotar. Su remate de cabeza se estrelló en el palo. En cualquier caso, el gol no habría sido válido, ya que el brasileño había cabeceado en posición de fuera de juego.

En el siguiente turno, fue Las Palmas Atlético la que rozó el gol. En el minuto 62, y también por alto, Fran Carmona puso a prueba los reflejos de Nauzet, quien logró sacar el balón con apuros.

A continuación fue Joel el encargado de intentarlo. Al igual que su compañero, encontró la oposición de Nauzet, uno de los más inspirados del equipo rojinegro. Buena parada del exblanquiazul.

Las Palmas Atlético sintió que estaba en el momento de pisar el acelerador. Tenía el partido en sus botas. Y alcanzó ese objetivo en el minuto 72, con el mismo protagonista del primer gol. Iñaki Elejalde rozó lo suficiente el balón con la frente para batir a Nauzet tras un córner lanzado por Julen.

Quedaba poco más de un cuarto de hora y el Mensajero no estaba dispuesto a rendirse. Los palmeros lo pusieron todo para evitar la derrota, pero el filial amarillo supo enfriar el partido. Aún así, Liceras tuvo que aplicarse a fondo, en el minuto 85, para impedir la igualada rojinegra.