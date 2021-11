La dinámica anima al Granadilla

Una UDG Tenerife Egatesa lanzada, ya en velocidad de crucero y a la altura de lo que se esperaba por la fiabilidad del proyecto y el nivel alcanzado la temporada pasada, recibe hoy en La Palmera (17:00 horas) a un Valencia Féminas CF sorprendentemente implicado en la lucha por la permanencia. Dirigirá el encuentro de la décima jornada de la Primera Iberdrola Cecilia Muñoz di Giovambattista.

El equipo blanquiazul no pierde desde el 12 de septiembre, cuando el Madrid CFF conquistó la cancha de San Isidro. Una semana antes, en la fecha inaugural, las de Francis Díaz tampoco pudieron sumar, algo normal porque en esa fecha les tocó visitar al FC Barcelona. De ese arranque nada productivo, la UDG Tenerife pasó a puntuar en todos y cada uno de los encuentros, con cuatro empates y tres victorias, las dos últimas de manera consecutiva y a domicilio, en los campos del Sporting de Huelva y, recuperando un partido aplazado, Villarreal CF. Con todo esto, las tinerfeñas son octavas en la clasificación, pero avanzarán, como mínimo, un puesto si consiguen imponerse esta tarde.

El reto consiste en sacar adelante el encuentro ante un Valencia que no está en su mejor momento. Los números lo dicen todo. Ocupa el antepenúltimo lugar de la tabla con solo una victoria –al Rayo, en la séptima jornada– y dos empates en nueve partidos jugados –el último, el pasado domingo en su casa frente al Atlético–. Además, está entre los equipos menos goleadores de la competición (8) y los más goleados (23), situación que contrasta con la trayectoria creciente de su oponente de hoy.

La preconvocatoria.

A falta de que se confirme hoy, Francis dio a conocer ayer una convocatoria en la que destaca el regreso de Aline Reis. La guardameta brasileña está disponible tras perderse la visita al Villarreal por unas molestias físicas. Entre las 21 citadas hay tres jugadoras del filial, Ortiz, Ainhoa y Wilmary. Además, se vestirán hoy de corto para jugar o para esperar su momento Nayluisa Cáceres, Cristina Cubedo, Beatrice Goad, Patri Gavira, Pisco, Sara López, Aleksandra Zaremba, Paola Hernández, Claire Falknor, Natalia Ramos, Silvia Doblado, Sandra Hernández, María José Pérez, Jassina Blom, Ange Koko, Roosa Ariyo y Cristina Martín-Prieto. Se lo perderán, por estar lesionadas, María Estella, Yerliane Moreno, Isabel Álvarez y Pili González.

Los 50 de Francis.

La fase emergente de la UDG Tenerife coincide con un dato que pone de relieve el factor de la continuidad, y es que Francis Díaz llegará a la jornada de hoy después de haber cumplido 50 partidos al frente del equipo. «Me siento agradecido y afortunado», aseguró el entrenador en los canales oficiales del club. El técnico quiso agradecer el «trabajo de muchas personas que hay detrás, del cuerpo técnico, de los que están y de los que ya no están, porque todos han aportado en esta temporada y en las anteriores y son personas importantes». Antes de advertir de que es más partidario de los reconocimientos «globales» y no tanto de los individuales, destacó la colaboración de las futbolistas que ha dirigido. «Me han enseñado y me han ayudado a crecer mucho».

Antecedentes.

Las tres últimas visitas del Valencia a la Isla terminaron con victoria local, por 3-0, 2-1 y 2-0, en las temporadas 18/19, 19/20 y 20/21. El desenlace también fue favorable a las tinerfeñas en el precedente más lejano, el de 2016 (1-0). En medio, se produjo un empate en la campaña 17/18, mientras que en la 16/17 llegó la única victoria valenciana (1-3).

Hoy se añadirá un nuevo capítulo. Será con entrada gratuita para abonados y menores de hasta 12 años. Las localidades tienen el precio único de 10 euros.